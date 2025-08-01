Destici: Gazze\'de 60 bin insan hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda orada insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. 60 bin kişinin yüzde 35'i çocuk. 20 binden fazlası kadın. Suçsuz, sivil, masum." dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Develi Olağan Kongresi'nde konuşan Destici, orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangın bölgesinde çalışanların hayatları pahasına mücadele verdiğini vurgulayan Destici, "Herhalde Cumhuriyet tarihinde en fazla orman alanı kaybettiğimiz yıllardan birisini yaşıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de zulmün devam ettiğine değinen Destici, şunları kaydetti:

"60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda orada insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. 60 bin kişinin yüzde 35'i çocuk. 20 binden fazlası kadın. Suçsuz, sivil, masum. Geriye kalanın da yüzde 90'ı yine masum. Hamas'ı gösterip Gazze'yi, çocukları, kadınları, hastanedekileri, camilerdekini vurdular. Şimdi de açlıktan ölüyorlar. Havadan paraşütlerle yardımlar geliyor. Bir bölge belirlemişler. İnsanlar orada bir kaşık tencerenin dibinde bir çorba, çuvalın dibinde bir un alabilmek için kuyruğa giriyorlar. Vaziyet bu kadar acı, bu kadar kötü. İşte Amerika bunu görmüyor. Ama ne diyor? Filistin'i tanıyacağını açıklayan İngiltere'ye, Fransa'ya, Malta'ya, İspanya'ya karşı 'İsrail razı olana kadar tanınamaz' diyor. İsrail kim ya? Gün gelecek bu coğrafyada İsrail diye bir devlet olmayacak."

Artık sabırların tükendiğine vurgu yapan Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de terör istemediklerini de dile getiren Destici, PKK ile bağlantılı tüm örgütler topyekun silah bıraktığında ancak PKK'nın kendini feshettiğini söyleyebileceklerini belirtti.