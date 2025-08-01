Destici: Gazze'de 60 bin insan hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Destici: Gazze'de 60 bin insan hayatını kaybetti

Destici: Gazze\'de 60 bin insan hayatını kaybetti
01.08.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Gazze'deki insani durumu eleştirerek, 60 binden fazla ölüm olduğunu açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda orada insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. 60 bin kişinin yüzde 35'i çocuk. 20 binden fazlası kadın. Suçsuz, sivil, masum." dedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Develi Olağan Kongresi'nde konuşan Destici, orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangın bölgesinde çalışanların hayatları pahasına mücadele verdiğini vurgulayan Destici, "Herhalde Cumhuriyet tarihinde en fazla orman alanı kaybettiğimiz yıllardan birisini yaşıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de zulmün devam ettiğine değinen Destici, şunları kaydetti:

"60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şu anda orada insanlar, bebekler açlıktan ölüyor. 60 bin kişinin yüzde 35'i çocuk. 20 binden fazlası kadın. Suçsuz, sivil, masum. Geriye kalanın da yüzde 90'ı yine masum. Hamas'ı gösterip Gazze'yi, çocukları, kadınları, hastanedekileri, camilerdekini vurdular. Şimdi de açlıktan ölüyorlar. Havadan paraşütlerle yardımlar geliyor. Bir bölge belirlemişler. İnsanlar orada bir kaşık tencerenin dibinde bir çorba, çuvalın dibinde bir un alabilmek için kuyruğa giriyorlar. Vaziyet bu kadar acı, bu kadar kötü. İşte Amerika bunu görmüyor. Ama ne diyor? Filistin'i tanıyacağını açıklayan İngiltere'ye, Fransa'ya, Malta'ya, İspanya'ya karşı 'İsrail razı olana kadar tanınamaz' diyor. İsrail kim ya? Gün gelecek bu coğrafyada İsrail diye bir devlet olmayacak."

Artık sabırların tükendiğine vurgu yapan Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'de terör istemediklerini de dile getiren Destici, PKK ile bağlantılı tüm örgütler topyekun silah bıraktığında ancak PKK'nın kendini feshettiğini söyleyebileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Mustafa Destici, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, kayseri, Çevre, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Gazze'de 60 bin insan hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

17:03
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
16:00
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı İşte ilk ifadesi
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
08:34
ATV’nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman’ın ismi değişti
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
08:05
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
07:58
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem
Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 18:06:33. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: Gazze'de 60 bin insan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.