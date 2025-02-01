Destici: Kimse yaptığı disiplinsizliği Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz - Son Dakika
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Politika

Destici: Kimse yaptığı disiplinsizliği Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz

Destici: Kimse yaptığı disiplinsizliği Atatürk\'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, teğmenlerin ihracına ilişkin, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz. Bir meşruiyet kazandıramaz" dedi.

01.02.2025 14:20  Güncelleme: 14:22
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, teğmenlerin ihracına ilişkin, "Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz. Bir meşruiyet kazandıramaz" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan özel bir otelin toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ihracına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, yeni darbelere zemin hazırlayacak ya da onları hatırlatacak her türlü davranışa tahammülü kalmadığını söyleyen Mustafa Destici, "Mustafa Kemal Atatürk üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışanlar, büyük bir yanlışın içindedirler. Yaptıkları hukuksuzlukları, disiplinsizlikleri ya da postmodern darbeleri ya da laiklik adı altında yaptıkları zulümleri kimse bize Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini kullanarak yutturamaz" diye konuştu.

'ATATÜRK HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR'

Destici, "Bakın Türkiye'de 5 teğmenin ve 3 subayın ihracı konuşuluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, Milli Kuvayi'nin temelleri atılmıştır. Bu Türk milletinin her bir ferdinin elbette ki Kurtuluş Savaşı'nda atalarının, ceddinin emeği ve katkısı vardır. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Paşa hem Kurtuluş Savaşımızın başkomutanıdır hem de Meclis'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Bundan dolayı da Atatürk hepimizin ortak değeridir. O yüzden kimse Atatürk üzerinden bu millete zulmedemez. Bir kere bunu reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kimse yaptığı disiplinsizliği Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz ya da meşru göstermeye çalışamaz. Bir meşruiyet kazandıramaz. Bu milletin ortak adı, büyük Türk milletidir. Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle milletimizin adı büyük Türk milletidir. Yine tırnak içinde 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek de kimse yaptığı yanlışı yine meşru gösteremez" dedi.

'PARTİMİZİN KURULUŞUNUN 32'NCİ YIL DÖNÜMÜ İÇERİSİNDEYİZ'

Partisinin 32'nci kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Destici, "BBP bundan tam 32 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurucu genel başkanlığında, milliyetçi, demokrat, İslami katılımcı kavramlarıyla öne çıkarak kurulmuştur. Bu 32 yıllık süre içerisinde ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında durmuştur. Bu 32 yıl içerisinde partimiz, milletin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmuştur ve bundan sonra da bu aziz ve necip Müslüman Türk milletinin birliğinin ve kardeşliğinin kalesi olmaya devam edecektir. Onun için Türkiye çok hassastır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Destici: Kimse yaptığı disiplinsizliği Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak yok sayamaz - Son Dakika

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