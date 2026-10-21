Destici: Sahte finansal yapılara müsamaha gösterilmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz ki, milletimizin alın terini, helal birikimini süslü vaatler ve fon kılıfları altında gasp eden hiçbir yapıya, saadet zincirine ve bunların arkasındaki bürokratik veya siyasi uzantılara asla müsamaha gösterilmemelidir. Devletin imkanlarını ve vatandaşın güvenini suistimal edenlerin yakasına yapışılmalı ve mutlaka ama mutlaka bırakılmadan bedeli ödetilmelidir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici konuşmasında, 40 yıldan fazla bir süre terörle etkin bir mücadele gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu mücadele dönemi içerisinde maalesef binlerce şehidimiz oldu. PKK terör örgütünün kahpe ve kanlı pusularında can veren kahramanlarımız oldu. 21 Ekim 2007'de Hakkari Dağlıca'da hain ve kahpe terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 12 kahraman mehmetçiğimizi, aslanımızı, diğer şehitlerimizle birlikte bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla ziyaret ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Bugün ülkemiz teröre teslim olmamışsa, emperyalist ülkeler ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirememişse işte bunu en çok da bu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ne olursa olsun onları asla unutmadık ve unutmayacağız. Onların geride bıraktığı aile efradını da tıpkı şehitlerimiz gibi saygıyla anacak ve onların her derdinde yanlarında olma gayretinde bulunacağız. Devletimiz de milletimiz de bu sorumluluktadır. ve bu sorumluluk Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu sürece Türk milleti var olduğu sürece de devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teröre, teröriste ve onların arkasındaki emperyalist, siyonist, küresel güçlere de taviz vermeyecektir. Bir süreç yürütülmektedir. Başında söylendiği gibi şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz bir süreç yürütülecektir. Yine şartsız, pazarlıksız bir şekilde PKK terör örgütü silahını bırakacaktır. Kendini feshedecektir. Bunun başka yolu da yoktur. Şimdi bakıyoruz Kandil'deki sözcüleri, Dem Partisi sözcüleri birtakım şartlardan bahsetmektedir. Onlar sadece onların kendi zırvalamalarından başka bir şey değildir. Bu millet ne kimliğinden taviz verir ne bilinden taviz verir ne bayrağından taviz verir ne bütünlüğünden taviz verir ne de birliğinden taviz verir. Herkes bunu aklına koysun" diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz Türk Kızılayı ile ilgili bir kanun teklifi vardı. Fakat tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifi öne alınarak Kızılay'la ilgili olan teklif biliyorsunuz ötelendi. Bu da neyi gösteriyor? Meselenin ve aciliyetinin bir açık göstergesi olarak bunu görüyoruz, böyle okuyoruz ve böyle değerlendiriyoruz. İnsani değerlerimizin ve merhametimizin sembolü olan Kızılay gibi köklü bir kurumumuzun düzenlemesi durdurulup, bu fon vurgunu meselesinin öne alınması devletimizin ve milletimizin ne denli büyük ve karanlık bir finansal tuzakla karşı karşıya olduğunu da gözler önüne sermiştir. Büyük Birlik Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz ki, milletimizin alın terini, helal birikimini süslü vaatler ve fon kılıfları altında gasp eden hiçbir yapıya, saadet zincirine ve bunların arkasındaki bürokratik veya siyasi uzantılara asla müsamaha gösterilmemelidir. Finansal sistemin denetimindeki zafiyetlerden beslenen bu haramzade anlayış yalnızca vatandaşımızın cebine değil doğrudan doğruya devletimizin itibarına ve kamu düzenine de kastetmiştir. Beytü'l-mal'e uzanan kirli eller mutlaka ama mutlaka hesap vermelidir. Sadece failler değil denetim görevini ihmal edenler, süreci bilerek veya bilmeyerek kolaylaştıranlar da aynı şekilde sorumludurlar. Şüphesiz ki, tüyü bitmemiş yetim hakkının öte dünyada mutlak bir karşılığı ve ilahi bir hesabı olacaktır. Ancak bu dünyada da karşılığı son derece ağır olmalı, hukuki bedel neyse bu cürmü işleyenlere mutlaka ama mutlaka misliyle ödetilmelidir. Yüce meclisimizin bu konuyu öncelikli gündem maddesi yapmasını olumlu bulmakla birlikte uyarılarımızı da en net şekilde yapıyoruz. Bu süreç alelacele yapılan tasfiye düzenlemeleriyle konunun kapatıldığı faillerin ve ihmali olan denetçilerin halı altına süpürüldüğü bir aklama mekanizmasına asla dönüştürülmemelidir. Kanun teklifinin öne çekilmesiyle ortaya konan irade olayın sonuna kadar üzerine gidilmesi, kaybolan tek bir kuruşun dahi izini sürülerek mağduriyetlerin eksiksiz giderilmesi ve sorumluların yargı önünde en ağır cezayı almasıyla anlam kazanacaktır. Aziz milletimizin hakkını korumak devletin öncelikli görevidir. Devletin imkanlarını ve vatandaşın güvenini suistimal edenlerin finansal katakullilerle halkın birikimini buharlaştıranların yakasına yapışılmalı ve mutlaka ama mutlaka bırakılmadan bedeli ödetilmelidir."