 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız" dedi.

24.12.2023 - 16:27,
Abone Ol

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ilçeye geldi. Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Destici, partililer tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Destici, şehit haberlerinden sonra HDP'ye tepki göstererek, 12 şehidimiz var ama PKK'nın siyasi partisi, Diyarbakır'da kongre yapıyor ve halaylar çekiyor, türküler söylüyor. Orada kullanılan ifadeleri buradan söylüyorum. Bebek katili için slogan atıyorlar. 'Sonu muhteşem olacak' diyorlar. Biz de Sivas'tan sesleniyoruz. Sonunuz muhteşem değil, sonunuz helak olacak. Bugün bizim yüreğimiz yanıyor. Bugün bunun sevincini yaşayabilirler. Biz 12 şehit verdik, onlar 2 bin leş verdiler. Bunu göstermek istemiyorlar. Ama bizim için bir can bile çok kıymetli. Böyle hain terör örgütü karşısında 1 şehit dahi vermek bizi derinden üzüyor. Ama onlar kulaklarını açıp dinlesinler ki nasıl bu zamana kadar verdiğimiz şehitlerin kanı yerde kalmadıysa bugün verdiğimiz şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız diye konuştu.

'ANAYASA MAHKEMESİ TARAFSIZ OLAMAZ'

PKK'nın siyasi partisi HDP'nin farklı isimler değiştirerek siyasetine devam ettiğini söyleyen Destici, Her gün yılan gibi kabuk değiştiriyorlar. Kılıktan kılığa giriyorlar. Anayasa Mahkemesi bütün bunları seyrediyor. Hala kapatma davası nihayete ermiş değildir. Peşine 2 parti daha kurdular. 3 isim daha değiştirdiler. Anayasa Mahkemesine onlarca çağrı yaptık. Bu partiye verilen hazine yardımının kesilmesini istedik. Önce Anayasa Mahkemesi 'evet' dedi, daha sonra ise 'hayır' dedi. Yazıklar olsun. Herhalde birlikte demleniyorlar. Bu karar bizi rahatsız etmiştir. Bu karar bizim kanımıza dokunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi hukuktan yana olmalıdır. Ama her şeyden önce devletten, milletten ve ordudan yana olmalıdır. Anayasa Mahkemesi tarafsız olamaz ifadelerini kullandı.

TBMM'de yayınlanan ve 4 partinin imzaladığı teröre karşı ortak bildiriye CHP'nin katılmamasını eleştiren Destici, şöyle konuştu

Atatürk'ün partisi olduklarını iddia eden CHP bunu imzalamadı. Bir de PKK'nın partisi imzalamıyor. Çünkü önümüzde yerel seçim var ve onların desteğine ihtiyaçları var.

Konuşmanın ardından Destici, partisinin Şarkışla Belediye Başkan Adayı Kasım Gültekin'i tanıttı. (DHA)

Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyük Birlik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Mustafa Destici, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız - Son Dakika


16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı? Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?

Son Dakika
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:49:33. #1.13#
SON DAKİKA: Destici: Şehitlerin kanları yerde kalmayacak, bire bin alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement