Destici: Terör Örgütleri Silah Bırakmalı - Son Dakika
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Politika

Destici: Terör Örgütleri Silah Bırakmalı

Destici: Terör Örgütleri Silah Bırakmalı
23.07.2025 19:51
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BBP Genel Başkanı Destici, PKK ve diğer terör örgütlerinin silah bırakmasını talep etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " PKK, PİJAK, PYD, YPG, SDG silahlarını bırakıp, kendilerini feshedecekler. DEM de kendini feshedecek. Bütün onlar silah bıraktıktan sonra yeni bir siyasi partiyle demokrasi içerisinde yollarına devam edebilirler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) değinen Destici, "Roketsan tarafından üretilip, hipersonik hıza sahip olan 10 metre boyunda ve 7 bin 200 kilo ağırlığındaki 'TAYFUN BLOK-4' füzesi dikkat çekti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Savunma sanayimiz, bölgemizde yaşanan her gelişmede daha önemli hale geliyor. Anadolu'da var olduğumuz bin yılı aşkın sürede, çıkarmamız gereken en önemli ders, her alanda daha güçlü olmak zorunda olduğumuzdur. Bu mecburiyeti aklımızdan hiç çıkarmamalı, Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda güçlü ve hasımlarımızla boy edecek güçte olmalıyız" dedi.

"DEM de kendini feshedecek"

Terör örgütlerine boyun eğmeyeceklerini ve toplumun her kesimiyle birlikte çok güçlü olduklarını belirten Destici, "Dünyanın hiçbir yerinde teröre, şiddete, hukuk ve demokrasi sınırları içinde yer bulamazsınız. Terör örgütü ve uzantıları 40 yılı aşan sürenin her günü Türkiye'yi hedef alan yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı olmuştur. Bu desteği kaybettikleri anda bir gün dahi ayakta durmaları mümkün değildir. Zaten Türkiye sınırlarında bu desteğe rağmen ayakta kalamamışlar. Bursa'da yaptığım açıklamada dedim ki bunlar gerçekten silah bırakmaktan ya da kendini feshetmekten bahsediyorsa sadece 'PKK' olmaz. İran'daki 'PİJAK' da, Irak'taki diğer unsurlar ve Suriye'nin kuzeydeki PYD, YPG, SDG de silahlarını bırakacak. Kendilerini feshedecek. DEM de kendini feshedecek. Bütün onlar silah bıraktıktan sonra yeni bir siyasi partiyle demokrasi içerisinde yollarına devam edebilirler. Çünkü biz teröre ve şiddete bulaşmayan her fikrin siyaset sahnesinde yer almasını kendini ifade etmesini savunuruz" ifadelerine yer verdi.

Destici, kırmızı çizgilerinin terör ve şiddet olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin İslam dünyasını ayağa kaldırması lazım"

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçunun hesabının tüm Müslüman dünyasına sorulacağını vurgulayan Destici, "Allah bunun hesabını bir katillere soracak bir de Filistinlilere sahip çıkmayanlara soracak. Sadece İsrail'e sormayacak, bunlara sahip çıkmayanlara da soracak. Müslüman dünyasına da soracak. Hepsi bunun bedelini ödeyecek, hepimiz ödeyeceğiz. İslam dünyasının ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin İslam dünyasını ayağa kaldırması lazım. Bu zulme bir son verilmesi lazım. Bunun gereği artık yapılmalı. Filistin'de, Gazze'de masum çocuklar, masum kadınlar, siyonistlerin insafına terk edilmemeli, açlığa terk edilmemeli" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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