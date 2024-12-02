Mustafa Destici\'ye "Mustafa Kemal\'in askeri misiniz?" diye soruldu

Politika

Konuk olduğu KRT ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, büyük tartışma yaratan teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ MİSİNİZ?"

Sunucu Sinan Onuş o anlarda Destici'ye "Peki siz Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye sordu. Bunun doğru bir soru olmadığını ifade eden Destici, "Bir kere Mustafa Kemal Paşa da, Atatürk de, Fatih Sultan Mehmet Han, Alparslan da; efendim tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin. Bir dönem Osmanlı, öncesi Selçuklu, daha öne gidersen Hunlar, Göktürkler ve Uygurların askeriyiz biz" ifadelerini kullandı.

"ASİL VE NECİP TÜRK MİLLETİNİN ASKERİYİZ"

Açıklamasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir Osmanlı paşası olduğunu vurgulayan Destici, "Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı döneminde Osmanlı paşasıydı. Daha doğrusu askeriydi. Türkiye Cumhuriyeti devletinde de onun paşası ve askeriydi. Ben müslüman Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin askeriyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının olduğu gibi. Türk milletinin her bir ferdinin olduğu gibi. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve asil ve necip Türk milletinin askeriyiz" şeklinde konuştu.