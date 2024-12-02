Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu

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Teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili ilgili değerlendirmelerde bulunan BBP lideri Mustafa Destici'ye ''Mustafa Kemal'in askeri misiniz?'' diye soruldu. Destici bu soruya ''Bu soru doğru bir soru değil. Tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin'' şeklinde cevap verdi.

02.12.2024 17:42  Güncelleme: 17:51
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Konuk olduğu KRT ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, büyük tartışma yaratan teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ MİSİNİZ?"

Sunucu Sinan Onuş o anlarda Destici'ye "Peki siz Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye sordu. Bunun doğru bir soru olmadığını ifade eden Destici, "Bir kere Mustafa Kemal Paşa da, Atatürk de, Fatih Sultan Mehmet Han, Alparslan da; efendim tarihimizdeki bütün komutanlarımız, hepimiz kimin askeriyiz? Müslüman Türk milletinin. Bir dönem Osmanlı, öncesi Selçuklu, daha öne gidersen Hunlar, Göktürkler ve Uygurların askeriyiz biz" ifadelerini kullandı.

"ASİL VE NECİP TÜRK MİLLETİNİN ASKERİYİZ"

Açıklamasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir Osmanlı paşası olduğunu vurgulayan Destici, "Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı döneminde Osmanlı paşasıydı. Daha doğrusu askeriydi. Türkiye Cumhuriyeti devletinde de onun paşası ve askeriydi. Ben müslüman Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin askeriyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının olduğu gibi. Türk milletinin her bir ferdinin olduğu gibi. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve asil ve necip Türk milletinin askeriyiz" şeklinde konuştu.

Mustafa Destici\'ye "Mustafa Kemal\'in askeri misiniz?" diye soruldu

Haberler.com Özel, Mustafa Destici, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici'ye 'Mustafa Kemal'in askeri misiniz?' diye soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Çelikk:
    Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür 238 149 Yanıtla
  • V. A.:
    Sadece ATATÜRK ÜN ASKERIYIZ. Anadolu bizimdir irticacıların değil. 178 170 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ne derseniz boş,,, TC vatandaşı olan herkes GAZİ MUSTAFA KEMAL İN ASKERLERİDİR O KADAARRR 160 142 Yanıtla
  • yavuz d:
    aynen oyle bu millet icin devlet icin faydasi ugruna kim ne yaptiysa minnet saygi duyariz ama turk milleti 1923 de dunyaya gelmedi 153 119 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MUSTAFA KEMAL IN SONUNA KADAR ASKERİYİZ. ORDUSUYLA DIDISENLER ETRAFLARINDA OLUP BITENE BIR BAKSINLAR, GUN GELIR O ORDUYA KOMUTAN BULAMAZSINIZ 136 95 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Asıl olması gereken de bu zaten 107 119 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Kıvır, kıvır Aşağıdan Yukarıdan. 138 70 Yanıtla
  • Faruk Koç:
    Mustafa Kemal’in askeriyiz sözü acil tasaklı sloganlar arasına konmalı. Çok saçma söz. Herkes vatanının askeri olmalı ona sahip çıkmalı 69 118 Yanıtla
  • null:
    yıl olmuş bilmem kaç, tartışılan konuya bak.. 105 16 Yanıtla
  • Hakan Aslan:
    Yememiş 81 29 Yanıtla
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