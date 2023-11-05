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Dilan Polat ve Sıla Doğu, polisler eşliğinde Marmara Cezaevi'ne getirildi - Son Dakika

Dilan Polat ve Sıla Doğu, polisler eşliğinde Marmara Cezaevi'ne getirildi

Son Güncelleme: 05.11.2023 09:30

İstanbul merkezli operasyon kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Sıla Doğu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, hastanedeki kontrollerinin ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

MARMARA CEZAEVİ'NE GETİRİLDİLER

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve beraberindeki tutuklu şahısların Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Dilan Polat sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken masum olduğunu dile getirdi. Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının "Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz" cevabını verdi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dilan Polat ve Sıla Doğu, polisler eşliğinde Marmara Cezaevi'ne getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Sıla Doğu, polisler eşliğinde Marmara Cezaevi'ne getirildi - Son Dakika
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