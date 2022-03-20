Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna temaslarında tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu gördüklerini belirterek, "Tabii savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna taraflarını önce Antalya'da bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Bu hafta da Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarıyla tekrar görüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürüyor. Müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgiye sahibiz. Tüm detaylarını açıklamamız söz konusu olmaz. Çünkü biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü oynuyoruz. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Ukrayna tarafsızlık statüsü karşılığında güvenliğinin garanti edilmesini istiyor. Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Türkiye ve Almanya'nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Bu da bize duyulan güvenin bir başka göstergesi."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki liderle temaslarını sürdürdüğünü aktararak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmeyi arzu ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz, teşvik ettiğimiz gibi yeri, nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin, iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması." diye konuştu.

"Barış için gece gündüz çalışıyoruz"

İnsani ateşkes için ayrıca çalıştıklarına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç gibi kuruluşları harekete geçirdik. Bu savaş şartlarında 15 binden fazla kardeşimizi ülkemize getirdik. Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Azerbaycanlı, Türkmen gibi kardeşlerimizin tahliyelerine de destek olduk. Barış için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya diplomasi haritasında merkez konumunda olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, yola "oyun kurucu" olma iddiasıyla çıktıklarını, oyunu kurarak, oynanan oyunları da bozduklarını dile getirdi.

Dış politikada etkin olmak için güçlü, kararlı, ilkeli ve adil olmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Masada güçlü olmak için sahada güçlü olacağız. Yeri geldiğinde, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da sahaya indik, biz olmadan oyun kurulamayacağını dosta düşmana herkese gösterdik. 'Kendi hikayemizi yazarız, kimsenin senaryosunu oynamayız' dedik. Diğer yandan ilkeli ve adil olmak gerekir. Eğilip bükülmedik, hep doğruları söyledik beyaza 'beyaz', siyaha 'siyah' dedik. Bugün dünyada arabuluculuk konusunda bir markaysak, hem Rusya hem Ukrayna bize güveniyorsa, bu ilkeli ve adil tavrımızdan dolayı. BM, AGİT ve İİT gibi en büyük uluslararası teşkilatlarda arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapıyoruz. Bizdeki bir kesim muhalefet dışında, tüm dünya Türkiye'nin bu aktif, ezber bozan dış politikasını takdir ediyor."

Yarın Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'na onur konuğu olarak hitap edeceğine değinen Çavuşoğlu, sonraki gün Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı, ardından Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO Zirvesi'ne katılacaklarını aktardı.

"Bizler beklenen Türkleriz, dünyanın umuduyuz"

Çavuşoğlu, doğuda-batıda dünyanın her yerinde olmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler beklenen Türkleriz, dünyanın umuduyuz. Türk beklenendir, dünyanın her yanında olmaya devam edeceğiz. 253 temsilciliğimiz, ihracat kapasitemiz, TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Maarif, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Diyanetimiz, Türk Hava Yollarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, savunma sanayimiz. Fakat en başta milletimizin nitelikleri, medeniyetimizin derinliği. 2023 hedeflerimize ulaşmak için gerekli liderliğe, stratejik bakışa, imkan ve kabiliyetlere sahibiz. Dünya barışı için samimi olarak çalışan, somut reform önerisinde bulunan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

AK Parti'de siyaset yapmanın öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demek olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Antalya'yı kara, hava, deniz ve demiryoluyla kolay ulaşılabilir bir şehir haline getirdiklerini söyledi.

Antalya'da 677 kilometre bölünmüş yol ağına ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, birçok yolu, tüneli tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ni yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkaracaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, kent merkezi, Serik ve Korkuteli ilçelerine doğalgaz getirdiklerini, Elmalı, Kumluca, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ile Mersin'in Anamur ilçesine kadar her yeri en kısa zamanda doğalgazla buluşturacaklarını bildirdi.

Manavgat yangını

Manavgat'ta temmuzda Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın afetini yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Yangında 6 bin 522 çiftçimiz ve 35 bin 160 dekar alan zarar gördü. Vatandaşlarımızın zararlarını karşılamak için nakdi olarak 236 milyon lirası tarım zararı olmak üzere 300 milyon liranın üzerinde yardım yaptık. Çiftçilerimizin yanan traktörlerinin yerine yenilerini verdik. Yangında zarar gören konut, ahır ve samanlığın yenilerinin inşaatına başladık." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti döneminde Antalya'da 18 devlet hastanesi, 24 aile sağlığı merkezi, 2 diş sağlığı merkezi, 8'i 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere toplamda 56 sağlık tesisini hizmete sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin makus talihini değiştirenin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nın iddiası sadece iktidar olmak değil, her alanda ülkemizi en üst lige taşıma iddiasıdır. Bu yüzden Cumhur İttifakı'mızı güçlendiriyoruz, daha da güçlendireceğiz ve 2023'e daha güçlü gireceğiz. Bu davanın neferleri de sizlersiniz." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da dünyadaki gelişmeleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yorulmak bilmeden, hüzne kapılmadan millet için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

(Bitti)