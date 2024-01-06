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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri, F-16 alım süreci, İsveç'in NATO üyelik süreci, Gazze'deki insanlık trajedisi, Karadeniz'deki gerilim, Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
06.01.2024 - 17:54,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, Blinken'a F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Fidan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ifade etti.

Görüşmede iki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunuldu.

Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterilen çabalara da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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