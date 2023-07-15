Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ ile mücadeleyi vurguladı

Endonezya'da katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dıişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN MESAJLAR VERDİ

Bakan Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno LP Marsudi ile ikili görüşmeye dair ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, konuşmasında 15 Temmuz'un 7. yılı dolayısıyla FETÖ ile mücadeleye ilişkin mesajlar verdi.

"GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRENLERE KARŞI HER TÜRLÜ KUMPASI KURDULAR"

Fidan konuşmasında şunları kaydetti; "FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördük. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonları ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar.

"ÖRGÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ YAPILANMASININ BELİNİ KIRDIK"

Ancak milletimiz çelik iradesi ile bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmaları ile zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine uzanan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü veya başka kispeler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.

"DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün buradan Cakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın teşakkuz içinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma iş birliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim.

"TERÖRÜN HER TÜRÜ İLE MÜCADELE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK ister onun iniltili yapıları ister DEAŞ ister DHKC olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleri ile mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun."