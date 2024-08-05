Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağız - Son Dakika
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Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağız

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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklama geldi. Bakan Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." ifadelerini kullandı.

05.08.2024 17:36  Güncelleme: 20:35
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da yaptığı açıklamada, ""Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız." dedi.

BAKAN FİDAN: SOYKIRIM DAVASINDA DOSYAYI ÇARŞAMBA GÜNÜ SUNACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile Kahire'de basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasıyla ilgili tarih verdi. Fidan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı Çarşamba günü Lahey'de sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"NETANYAHU BÖLGEYİ ATEŞE VERMEK İSTİYOR"

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'e sert sözlerle yüklenen Bakan Fidan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Netanyahu barış istemiyor. Netanyahu bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddetle yayılmacılık peşinde koşuyor. Savaş suçlularının oturtulması gereken yer ancak ve ancak sanık sandalyesi olmalıdır. Türkiye olarak Gazze Şeridi'ne 56 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ulaştırdık

"ANKARA'DAKİ TAKAS TÜRKİYE'YE OLAN GÜVENİN YANSIMASI"

İsrail bombalarla öldüremediği Filistinlileri sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Müzakerelerde Filistinliler yapıcı bir yaklaşım sergilerken, oyun bozanlık yapan taraf hep İsrail olmuştur. Ankara'da yapılan takas şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü. Benzer takaslar oldu ama bu en büyüğüydü. Bunu da Türkiye'ye olan güvenin yansıması olarak görüyoruz. ABD ve Rusya, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor.

"BÖLGE DAHA FAZLA İSRAİL PROVOKASYONUNU KALDIRAMAZ"

İsrail'in yaptığı her kötülüğün ABD'nin arkadan süpürmeye çalışması kabule edilebilir değildir. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir. Oyun oynamıyoruz, İsrail tahammül sınırlarını aşmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir"

Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey\'de sunacağız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor! Bakan Fidan: Dosyayı çarşamba günü Lahey'de sunacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fahrettin Aygün: şimdiye kadar neden olmadiniz 16 2 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Neden Türkiye açmadı da müdahil oluyor!!!!!!!!!!! 8 0 Yanıtla
  • Nihat Selvi: Davayı açma cesareti bile gösteremediniz. Güney Afrika'nın açtığı davaya sadece ve geç kalınmış bir şekilde müdahil oluyorsunuz! Yazık 1 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hadi gayret bu ne dosyaymış 1 0 Yanıtla
  • halil eles: dosya yi sundunuz da onlar dan biri ne oluck 1 0 Yanıtla
  • Nihat Selvi: 40 bin Filistinli masum şehit olduktan sonra mı sayın bakan günaydın 0 0 Yanıtla

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