Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki - Son Dakika
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilen ve cezaevinde ölen 'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp general Ratko Mladic için askeri tören düzenlenmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sırp general Ratko Mladiç için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. 

Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez. Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir. Balkanlar'ın ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir. Bu vesileyle, başta Srebrenitsa soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKERİ TÖREN YAPILDI

Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Hersek’teki savaş suçları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ratko Mladiç, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. “Bosna Kasabı” olarak anılan Mladiç’in cenazesine binlerce kişi katılırken, Sırbistan Ordusu’nun tören birliği savaş suçlarından hüküm giymiş Mladiç’in ardından askeri tören kapsamında ateş etti.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki

MLADİÇ, HAPİSHANEDE ÖLMÜŞTÜ

1995 yılı Temmuz ayında 8 bini aşkın Müslümanın sistematik bir şekilde öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç, 27 Ağustos'ta Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu bulunduğu hapishanede 84 yaşında ölmüştü. Mladiç, Birleşmiş Milletler'in (BM) Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi tarafından 22 Kasım 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın Temyiz Dairesi ise 2021'de mahkumiyet kararını ve müebbet hapis cezasını onamıştı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Mladiç için askeri tören düzenlenmesine tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Amerika öyle istedi 0 0 Yanıtla
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