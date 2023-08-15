Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Halil Konakçı'nın her daim yanındayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Halil Konakçı'nın her daim yanındayız

Son Güncelleme: 15.08.2023 15:48

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Pendik Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Konakçı'ya destek vererek, "Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Halil Konakçı'nın her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral karara sosyal medya hesabından tepki göstererek Diyanet'e seslendi. Saral, "Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız. Halil Konakçı'nın her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.

HALİL KONAKÇI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN KONAKÇI'YA DESTEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet'in inceleme başlattığı Halil Konakçı'ya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Diyanet'e seslendi: Halil Konak'çının her daim yanındayız
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral.

"KAVİ BİR DURUŞ SERGİLEYEREK SAHİP ÇIKINIZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine seslenen Saral şu ifadeleri kullandı; "Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız.

"İNSAN NAMZETLERİNE YOL VERMEYİN YOKSA ARKASINI ALAMAZSINIZ"

Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakçı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı'nın her daim yanındayız."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Diyanet'e seslendi: Halil Konak'çının her daim yanındayız

KONAKÇI'NIN HATAY İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Halil Konakçı, Hatay için "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diye konuşmuştu. Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
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Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı Diyanet, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Halil Konakçı, Oktay Saral, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Halil Konakçı'nın her daim yanındayız - Son Dakika


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