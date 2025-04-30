Diyarbakır\'da Türkiye Yüzyılı Vizyonu Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hem bölgedeki düzenin sağlanması hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle beraber, bölgede başta turizmden, ticarete, ekonomide ve normal yaşamda devrim sayılabilecek gelişmelerin olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu adı altında yapılan Türkiye Sohbetleri toplantılarının Diyarbakır ayağı, Kayapınar ilçesinde bir otelin konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine destek verme potansiyelinin olduğunu ifade ederek, "Dünyanın adeta şekillendiği sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik alanlarında büyük değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Tek kutupluluktan çoklu merkezlerin inşasına doğru bir dönüşümün hem sancılarını ve risklerini yaşıyoruz; hem de ülke olarak fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri ülkemizi yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olmaya çok yaklaştırmaktadır. Güçlü siyasi idari kurumlarıyla etkili yerel dinamikleriyle meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Diyarbakır'ın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada muazzam destek verme potansiyeli bulunmaktadır" dedi.

'BİZ AYRILAMAYIZ, BİR VE BERABERİZ'

Açılış konuşmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 85 milyon vatandaşın bir beraber olduğunu söyleyerek, "İnşallah önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da bir düzen sağlandığında Diyarbakır'ın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bütün bölgeyi besleyecek tarıma, ticarete sahip olduğunu hep beraber göreceğiz. Hem bölgedeki düzenin sağlanması hem de 'terörsüz Türkiye' hedefiyle beraber, bölgede başta turizmden, ticarete, ekonomide ve normal yaşamda devrim sayılabilecek gelişmelerin olacağını hep beraber göreceğiz. İnşallah, dileriz ve temenni ederiz ki Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla sürdürdüğü 'terörsüz Türkiye' hedefi gerçekleştiğinde sadece Diyarbakır ve bölge için değil, Türkiye'miz için ve tüm Orta Doğu için inanılmaz yeni bir oluşumun, yeni bir iklimin, yeni bir atmosferin oluşacağını söylemek isterim. Biz tarihdaşız, duygudaşız, kaderdaşız ve aynı kaderin parçasıyız. İnşallah Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu terörsüz Türkiye hedefinin, Cumhurbaşkanımızın da gerçekten bu işe 'Baldıran zehri içerim, bu mesele benim meselemdir' diyen kişi olarak bu meselenin sonuna kadar yanında durması, sahiplenmesi çok çok önemli bir adımdır. Yeni bir süreçtir. Diğer süreçlerden farklıdır. En büyük farkı da bu sürecin ilk defa Türk milliyetçiliği kimliğiyle bilinen benim de hocam olan Sayın Devlet Bahçeli tarafından başlatılmış olması diğer süreçlerden ayıran en büyük farktır ve geçmiş süreçlerden gerekli derslerin alınmış olması, bence bizim daha iyimser olmamızı ve 'güzel şeyler olacak' duygumuzun pekişmesine yol açacaktır. Bir derdimiz var. Çünkü biz kardeşiz ve yeni bir Türkiye'yi inşa etmemiz mümkün. Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı yoktur. Özellikle 2013 sürecinden sonra birtakım gelgitler yaşandı. Ama şimdi yine buradayız. Biz ayrılamayız. Bir ve beraberiz diyorum" diye konuştu.

'STK'LARI ÖLÜ TAKLİDİ YAPARKEN GÖRDÜM'

Daha sonra söz alan Milletvekili Galip Ensarioğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarını eleştirerek, "Diyarbakır'ın sivil toplumu kırk yıldır iyi bir sınav verdi. Çok büyük bedeller verdi. Bu sürede güçlü bir şekilde dik durdu. Cesurca tavırlar ortaya koydu ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecine de büyük katkı sundu. Ama Türkiye'nin en önemli meselesini, bölgenin ve bizim en önemli meselemizin hızlı bir şekilde çözümünün arifesindeyken Diyarbakır sivil toplumuna benim bir eleştirim var. Maalesef cılız bir destek sesiyle Diyarbakır STK'larını ölü taklidi yaparken gördüm. Bu eleştiri de benden size olsun. Diyarbakır stadının çimleri için bir araya gelip ortak bir tavır sergileyen, duruş sergileyen sivil toplum bu meselede halkın desteği tavanı ve talebi doğrultusunda Türkiye'ye bir ses vermedi. Biz bunun eksikliğini hissettik ve hissediyoruz. Bu da benim bir eleştirim olsun" dedi.

'BARIŞIN GELMESİYLE DİYARBAKIR'IN NERELERE GİDEBİLECEĞİNİ ÇOK İYİ OKUYORUZ'

Toplantı, konuşmalardan sonra basına kapalı devam etti. Burada konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, süreç için tüm partilerin başkanlarıyla görüştüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüm partilerin genel başkan yardımcılarını ve genel başkanları ile görüşerek bu süreci desteklediğimizi ifade ettik ve kaçırmışlar ki, Ankara'ya gelip 123 oda adına bunu söylüyorsak bu ucuz değil, Diyarbakır'ın en güçlü sesidir. Sayın valimiz bölgenin ekonomisini anlattı. Bu sıkıntılı süreçte barışın gelmesiyle Diyarbakır'ın nerelere gidebileceğini çok iyi okuyoruz. O yüzden de oda olarak Ticaret Sanayi Odası olarak biz bunu desteklemek zorundayız ve destekliyoruz. Hatta daha ileri gidelim evet bu bir Kürt sorunu ama AK Parti'nin açıkladığı ve Devlet Bahçeli Bey'in destek verdiği şiddetten arınma işi bile tek başına bu sürecin önünü açması çok çok önemli."

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