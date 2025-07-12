Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı
12.07.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi surlara Türk bayrakları asıldı. İl Başkanı Ömer İler, yeni bir dönemin başladığını belirtti ve terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığını ifade etti. İler, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı' çağrısına kulak vererek, Diyarbakır'ın surlarına Türk bayrağını gururla astıklarını söyledi. İler, bu bayrağın birliğin, kardeşliğin ve bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı.

Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

"BİRLİĞİMİZİN, KARDEŞLİĞİMİZİN VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR"

Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı' çağrısına kulak vererek, Diyarbakır'ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır'ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir." dedi.

Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

"BU YENİ SÜREÇ, HEPİMİZ İÇİN TARİHİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

İler, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım"

Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında bayrak çağrısı yapmıştı. 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye’nin İHA’ları dünyanın en iyileri ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye'nin İHA'ları dünyanın en iyileri
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG’ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
Kocaeli’de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı Kocaeli'de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret etti DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti
Diyarbakır’da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı Yerine geçecek isim belli oldu TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu

22:33
Cami müezzinine bıçaklı saldırı O anlar kameralarda
Cami müezzinine bıçaklı saldırı! O anlar kameralarda
20:29
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik
19:53
Fransa’nın sömürgesi Yeni Kaledonya’da özel statülü bir devlet kuruluyor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
02:08
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
01:11
Birleşmiş Milletler: Gazze’de önlenebilir ölümler yaşanıyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor
01:09
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
01:01
Kartalkaya davasında 6. gün
Kartalkaya davasında 6. gün
00:49
Sincan’da iki araç birbirine girdi Ölü ve yaralılar var
Sincan'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
00:38
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
00:30
İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı
İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı
00:09
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı Yerine geçecek isim belli oldu
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu
00:07
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 22:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.