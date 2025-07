Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı

Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ile birlikte tarihi surların üzerine Türk bayrakları asıldı.

"BİRLİĞİMİZİN, KARDEŞLİĞİMİZİN VE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİDİR"

Esnaf ve vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıp il binasına da asan İler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı' çağrısına kulak vererek, Diyarbakır'ımızın surlarına şanlı al bayrağımızı gururla astık. Diyarbakır'ımızın kadim surlarına dalgalandırdığımız bu bayrak; birliğimizin, kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir." dedi.

"BU YENİ SÜREÇ, HEPİMİZ İÇİN TARİHİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

İler, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu topraklarda artık bir umut, bir huzur ve ortak geleceğe duyulan inanç dalgalanıyor. 41 yıllık bir dönemin sona erdiği, terörsüz bir Türkiye'ye adım atıldığı bu yeni süreç, hepimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu sürecin ruhuna uygun olarak evlerimizi, iş yerlerimizi ve sokaklarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Çünkü her bayrak, bu ülkenin yarınlarına duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gelin, hep birlikte sokaklarımızı kırmızı beyaza boyayalım"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında bayrak çağrısı yapmıştı. 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullandı.