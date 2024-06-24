Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ndeki katılımını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ndeki katılımını eleştirdi

Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un Ukrayna Barış Zirvesi\'ndeki katılımını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ne sözde 'ekümenik' sıfatıyla katılmasını ve Bürgenstock Bildirisi'nde imzasının bulunmasını eleştirdi. Bekin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için Dışişleri Bakanlığı yetkililerini harekete geçmeye davet etti.

24.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Ukrayna Barış Zirvesi'ne sözde "ekümenik" sıfatıyla katılmasını ve yayımlanan Bürgenstock Bildirisi'nde imzasının bulunmasını eleştirdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, yangında tarım arazisi ve hayvanları zarar gören bölge halkının mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesini istedi. Bekin, yangının bir siyasi etkinliğe çevrilmesinin kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un sözde "ekümenik" sıfatıyla yer almasını ve Bürgenstock Bildirisi'ni imzalamasını eleştiren Bekin, bu yaşananın büyük bir skandaldan çok Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik sinsi bir adım olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Bartholomeos'un imzaladığı Bürgenstock Bildirisi'ne imza atmaması gerektiğini kaydeden Bekin, "Gerekirse masadan ayrılarak, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden ve bilinçli bir şekilde Bartholomeos'u oraya davet eden zihniyetlere karşı önemli bir tavır ortaya koymasını beklerdik." ifadesini kullandı.

"Bartholomeos'un ekümenik iddiasının arka planını iyi okumak gerekir" diye konuşan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lozan Anlaşması gereği Rum Patrikhanesi'nin kaza-i idari şahsiyet ve imtiyazları lağvedilmiş ve Fener Rum Kilisesi'nin yetkileri söz konusu anlaşmayla belirlenmiş olup, sadece 'başrahip' unvanını kullanabilmesi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. Buna rağmen hala ısrarla 'ekümenik' sıfatının kullanılmaya çalışılması her türlü izahtan varestedir. Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığının bir an önce bu vahim ve ileride telafisi zor olan bu hatadan rücu ederek İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırılarak ziyaretle ilgili bilgi alınması ve Lozan Anlaşması'ndan doğan haklarımızın bir kez daha kendilerine hatırlatılarak, Bartholomeos'un Bürgenstock Bildirisi'nde attığı imzanın kabul edilemez ve yok hükmünde olduğunun hatırlatılması ve konuyla ilgili kendisine nota verilmesi son derece zaruri bir adım olsa gerek."

Bekin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için Dışişleri Bakanlığı yetkililerini harekete geçmeye davet etti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Milletvekili, Bartholomeos, Doğan Bekin, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Refah, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ndeki katılımını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ndeki katılımını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement