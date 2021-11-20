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DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

20.11.2021 14:04
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk milletinin genetiğine en uygun yönetim tarzının, ortak aklı ön plana çıkaran, istişareyi esas alan çoğulcu demokratik parlamenter yapı olduğunu söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk milletinin genetiğine en uygun yönetim tarzının, ortak aklı ön plana çıkaran, istişareyi esas alan çoğulcu demokratik parlamenter yapı olduğunu söyledi.

DSP'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası'nda düzenlenen törende konuşan Aksakal, 150 yılı aşan parlamenter sistem tecrübesi bulunan Türkiye'nin, yedi düvele karşı TBMM ile verdiği ulusal kurtuluş mücadelesini başarmış bir ülke olarak bir an önce kuruluş kodlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin, içeride ve dışarıda atılacak her adımda parlamentonun desteğini ve gücünü arkasına alması gerektiğini belirten Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim siyasi tarihimize, kadim kültürümüze, kısacası milletimizin genetiğine en uygun yönetim tarzı, ortak aklı ön plana çıkaran, istişareyi esas alan, toplumsal uzlaşmayı her zaman ön şart olarak gören çoğulcu demokratik parlamenter yapıdır. 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumla yürürlüğe giren Anayasa, hükümet kurma yetkisini parlamentonun elinden almış, sadece Cumhurbaşkanının iradesine bırakmıştır. Bu şekilde kurgulanan bir yönetimin umulan sonucu yaratmadığı gerçeğini sadece biz değil, seçilen Cumhurbaşkanı da görmüştür. Bu iyi bir gelişmedir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışında ifadesini bulan, milletin sandıklardan çıkardığı vekillerin denetiminde bir hükümet kurgusu en çıkar yol olacaktır."

Aksakal, bundan kimsenin korkmaması, çekinmemesi ve millet iradesinin herkesin önünde düğme ilikleyeceği bir kavram olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

DSP'nin Türkiye'de siyasetin ve halkın sığınabileceği en güvenli liman olduğunu ifade eden Aksakal, "Önümüzdeki süreçte ve belki de çok yakın bir zamanda Türkiye yeni kurallarla bir seçime gidecek görüntü sergiliyor. DSP, yapılacak ilk seçimlerde parlamentoda yeniden hak ettiği yeri alarak halkın çıkarları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle çalışacaktır." dedi.

Aksakal'ın konuşmasının ardından DSP'nin 36. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

DSP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in şiirlerinin okunduğu, partinin kuruluş gerekçesini içeren barkovizyon gösteriminin yapıldığı törene, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile CHP PM üyesi Semra Dinçer ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı da katıldı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması

Türkiye, Enerji, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin 36. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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