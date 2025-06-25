DSP, Milletvekili Aslan'ı Kınadı - Son Dakika
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Politika

DSP, Milletvekili Aslan'ı Kınadı

25.06.2025 13:30
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Aslan'ın Türkiye'yi soykırımla suçlamasını kınadı ve İYİ Parti'yi destekledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, " Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan" ifadelerini kınadıklarını ve İYİ Parti'nin Aslan'a ceza verilmesi için yaptığı başvuruyu desteklediklerini açıkladı.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret ve emekli maaşında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret tutarını eleştiren Aksakal, "Demokratik Sol Parti olarak önerimiz ve beklentimiz, öncelikli olarak asgari ücretle çalışanların aylıklarının açlık sınırının üzerine çıkarılması ve en az 35 bin lira olmasıdır." dedi.

Emeklilerin durumunun asgari ücretlilerden daha vahim durumda olduğunu söyleyen Aksakal, "14 bin 500 lira ile büyük sıkıntılar yaşayan emeklilerimizin maaşlarındaki artışı salt enflasyon artış oranı ile belirlemek yerine öncelikle seyyanen verilecek 10 bin lira zamla birlikte bir değerlendirmeye almak daha doğru ve hakkaniyetli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in yarattığı gerilimin insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir hal aldığını kaydeden Aksakal, " İngiltere, ABD, İsrail üçlüsünün nihai hedefi Anadolu topraklarını içerisine alan bir stratejiyle İsrail'i Ermenistan'la sınır komşusu yapmak ve böylelikle Asya'da tam hakimiyeti tesis etmektir. Bunu görmemek için kör olmak gerekir." diye konuştu.

Böyle bir planın gerçekleşmesi halinde büyük Türk dünyasının da hedef tahtasına oturtulacağını belirten Aksakal, Türkiye'nin mutlaka kendi açısından güvenlik tedbirlerini ve kurgulayacağı stratejileri yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini eleştiren Aksakal, "ABD öncülüğünde yürütülen planının yarın kapımıza hangi kisveyle çıkacağını kestirmek güç olmayacaktır. Türkiye olarak daha kararlı bir duruşu, bugünden tezi yok ortaya koymalıyız ve teröristlerin silahlarıyla birlikte teslim olacakları süreç zaman geçirmeden tamamlanmalıdır. Bu bir mecburiyettir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, "Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan" ifadelerini şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Aksakal, İYİ Parti'nin Aslan'a bu ifadelerinden dolayı ceza verilmesi için yaptığı başvuruyu DSP olarak desteklediklerini açıkladı.

İstanbul ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlara işaret eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Nasıl bir kanser hücresi olduğunu tüm çıplaklığıyla görmekle birlikte bunlara, içimizdeki FETÖ'cüler, PKK'lılar, Suriye iç savaşından kaçıp sözde bize sığınan PYD, YPG, DEAŞ artıkları da dahil değildir. Meclis'te yer alanlar da bunların bir parçası. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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