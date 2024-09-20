Yerel Yönetimler Eyleme Geçmeli

Politika

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nin açılışına katıldı. Programda konuşan Başkan Altay, yapılan toplantılarda öne çıkan başlıkları, "Artık konuşma zamanı bitmiştir eyleme geçmeliyiz. Yerel yönetimler olmadan çözüm üretmek kesinlikle mümkün değildir. Finansa erişim konusunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor" şeklinde aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi öncesi Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi yapılıyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı toplantılarda önemli açıklamalar yaptı.

"Artık konuşma zamanı bitmiştir eyleme geçmeliyiz"

İlk olarak Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'nun üçüncü toplantısına katılan, ardından Dünya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi açılışında konuşan Başkan Altay, "Sabah yaptığımız toplantıda sayın Guterres'in yerel yönetimlerle ilgili söylediği sözler hepimizi cesaretlendirdi. Umarım, bu toplantılardan elde ettiğimiz neticeler, yerel yönetimlerin masanın etrafından daha çok yer almasını sağlayacak bir neticeye ulaşır. Konuşmalarda özellikle öne çıkan üç şey hakkında hepimizin ortak kanaati olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi, artık konuşma zamanı bitmiştir eyleme geçmeliyiz. İkincisi yerel yönetimler olmadan çözüm üretmek kesinlikle mümkün değildir. Üçüncüsü de finansa erişim konusunu hep birlikte çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

" İsrail'in Gazzelilere yönelik soykırımı kalbi barış ve kardeşlik için atan tüm insanlığı derinden yaralamaktadır"

Konuşmasına, "Daha kapsayıcı ve çok taraflı bir sistem çağrımızın temelinde gezegenimizin sorunlarını çözmek için ortak hareket etmek ve birlik olmak yer alıyor. Bugün savunduğumuz çok taraflı sistem vatandaşlarımızın seslerinin daha gür yükseldiği ve anlaşıldığı sistemdir" diye devam eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay, "Yerel ve bölgesel yönetimler olarak halkın güveninin koruyucularıyız. Yüklendiğimiz yükümlülüklerle eşitliği, kalkınmayı, barışı, adaleti, birlik ve beraberliği sağlamak konusunda oldukça önemli bir noktadayız. Bu anlamda dünyanın birçok noktasında gerçekleşen savaş ve acılara son vermek için de el ele vermeliyiz. Bizler bugün burada vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir dünya sunmak için çalışırken maalesef Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında kan ve gözyaşı hüküm sürmektedir. Özellikle İsrail rejiminin masum Gazzelilere yönelik sürdürdüğü soykırım bugün kalbi barış ve kardeşlik için atan tüm insanlığı derinden yaralamaktadır. Uzun yıllardır sistematik olarak sürdürülen yaklaşık bir yıldır da çocuk, yaşlı demeden masum on binlerce Filistinlinin hayatına mal olan bu soykırım karşısında sessiz kalmak ne bugün inşa etmeye çalıştığımız vizyona ne de insanlık ahlakına uygun değildir. Son olarak 26 yaşındaki Türk ve Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilere karşı katıldığı protestoda şehit edilmesi İsrail'in ulaştığı vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu katillerden bunun hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Unutmayalım ki sessiz kalmak zalime imkan vermek, zulme fırsat vermektir. Tüm insanlığın huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek istiyorsak bugün bu katliama ses çıkarmalı ve suçluların adalet önünde hesap vermeleri için el ele vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu zirve kendi misyonuna sadık kalması gerekiyor"

Kamu hizmeti aktörleri olarak kurmuş oldukları yapısal entegrasyonun son derece kritik bir öneme sahip olduğuna değinen Başkan Altay, "Bu uyum, iş birliğini güçlendirerek önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel karar alma masasında ayrı bir statüye sahip olarak deneyimlerini dile getirmeleri için küresel görünürlük ve alan elde etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle zirvenin daha iyi bir yarın için çok taraflı çözümler arayışına sadık kalacağını ve zirvenin sonunda kabul edilen 'gelecek paktının' yarının çok taraflı sisteminde önemli bir adım olacağına dair umudumuz hala yüksektir. Bu bağlamda yerel ve bölgesel yönetimlerin siyasi aktörler olarak uluslararası karar alma mekanizmalarına dahil olması gerektiğini ve BM ile olan ilişkilerimizde yerel ve bölgesel yönetimlerin resmi olarak sürece dahil olan aktörler olması gerektiğine dair önerimizin kabul edilmesini savunmaya devam ediyoruz. Bu zirvenin 2030 yılına kadar, kalan birkaç yılda küresel hedefleri hızlandıracak bir kilometre taşı olarak hatırlanması için küresel karar alma masasında temsil edilmesi gereken milyarlarca insana ve kendi vizyonuna sadık kalması gerekiyor" dedi.

"Ortak misyonumuzu yerine getirmekte kararlıyız"

En iyi sonucu umut etmelerinin sebebinin iyimserlik olmadığını, gerçekçilik olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Çünkü bu yolun en doğru yol olduğunu biliyoruz. Bunun gerçekleşmesi için uluslararası sistemi ve ulusal hükümetleri yerel ve bölgesel yönetimlerin mevcut BM mekanizmalarına resmi olarak katılımını sağlamaya davet ediyoruz. Organize bir teşkilat olarak 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını yerelleştirmek için çalıştığımız ortak misyonumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ve değerli yardımcısına destekleri için şükranlarımı sunuyorum. BM Genel Sekreteri Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu içinde teşkilatımız adına çalışan meslektaşlarıma daha kapsayıcı, ağa bağlı ve etkili birçok taraflılık inşa edilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi, 22-23 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Amerika'nın New York şehrinde gerçekleştirilecek. - KONYA