Dünya Ekonomisi Alarm Veriyor

'DÜNYA EKONOMİSİNİN HALİ PEK İYİ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında dünya ekonomisine değinen Cevdet Yılmaz, ""Dünyanın hali çok iyi değil doğrusu. Dünya ekonomisine baktığınız zaman geçmişte yılda ortalama yüzde 3,5 büyüyen dünya ekonomisi, bugün yüzde 3'ler civarında büyümeye noktasında. Ticaret genelde büyümeden fazla olurdu, şu anda dünya ticareti büyümenin de altında. Bu sene yüzde 2,5 civarında bir büyüme bekleniyor. Dolayısıyla dünya ekonomisinin hali pek iyi değil. Özellikle daha fazla ticaret yaptığımız, Avrupa Birliği çok daha düşük rakamlara sahip. Uzun bir süredir maalesef dinamizmini kaybetmiş durumda. Büyüme gerçekleştiremiyor, ticaretini arttıramıyor. Dünyada ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, ülkelerin içe kapandığı, giderek daha fazla her ülkenin kendi gündemine yoğunlaştığı bir dönemine yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

'ENFLASYONDA, YIL SONUNDA 20'Lİ RAKAMLARDAN BAHSEDECEĞİZ'

Ülkemizde 14 aydır enflasyon oranın gerilediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"En önemli meselemiz enflasyon demiştim. Geçen yılın mayıs ayında orada zirveyi gördük 75,5 kadar çıktı enflasyon. O tarihten sonra dezenflasyon dediğimiz süreç başladı. Kesintisiz 14 aydır enflasyon oranı geriliyor. En son haziran ayında yüzde 33,5'u gördük, 42 puan civarında bir düşüş gerçekleşti., yıllık enflasyon oranında. Yıl sonunda inşallah artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Gelecek yıl onlu rakamlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da inşallah yeniden tek haneye ulaşacağız. Bunun planlını programını yapmış durumdayız. Kararlı bir şekilde de hayata geçiriyoruz. İçeride veya dışarıda olumlu veya olumsuz olarak programımızı etkileyen gelişmeler yaşanabiliyor her zaman. Ama biz şunu söylüyoruz, aslolan program, ne yaptığınızı biliyorsanız, programınız sağlamsa, dış etkiler bir yere kadar tesir eder. İşte birkaç ay erken ulaşırsınız hedefinize veya birkaç ay geç ulaşabilirsiniz. Ama programınız sağlamsa, istikametinize er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Dolayısıyla biz de programımızı, doğru bir program olarak görüyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz. Sadece enflasyonda değil, büyümemizi de sürdürüyoruz. İstihdam artışımızı devam ettiriyoruz. Bakın birinci çeyrek sonunda milli gelirimizde bu yıl 1 trilyon 371 milyar doları bulduk. İnşallah yıl sonunda 1,4 trilyonu aşan bir milli gelirimiz olacak. İhracatımız geçen yıl 262 milyar dolardı. Bu yıl yıllıklandırılmış baktığımızda sonra açıklanan rakamlar 269 milyara gelmiş durumda. Dünyanın bu zorlu şartlarına rağmen, bölgemizde yaşanan savaşlara, çatışmalara rağmen turizmimiz artmaya devam ediyor. Geçen yıl 61 milyar doları bulduk. Bu sene inşallah 64 milyar doları aşan bir turizm gelirimiz olacak. Dolayısıyla cari açık dediğimiz Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunlarından biri olan ciddi bir mesafe almış durumdayız. Geçen yıl bunu 10 milyar dolara kadar düşürdük cari açığı. Milli gelirimizin yüzde 1'inin altına indi. Bu sene bir miktar artacak diye tahmin etmiştik. Yüzde 2 civarında, ama geldiğimiz noktada 16 milyar dolar civarında şu anda. Tahminimizin altında gerçekleşecek inşallah. Ekonomi tahminimizin altı da bir cari açıkla bu yılı da kapatacağız inşallah."

'ÇOK ŞÜKÜR ARTIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN BAHSEDİYORUZ'

Türkiye'nin en önemli meselelerinin birinde terör olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün çok şükür ülkemiz artık farklı politikalarla yoluna devam ediyor. Bunlar arasında en önemlilerinden biri terörsüz Türkiye meselesi. Uzun yıllar terör bu ülkenin kaynaklarını maalesef boş yere harcamamıza vesile olur. Bunu yapanların, bunun arkasındaki zihniyetin ne olduğunu hep birlikte biliyoruz. Türkiye'nin enerjisini içeride tüketmek, bu enerjinin daha güçlü, daha büyük bir Türkiye oluşturmamıza vesile olmasını engellemek. Bu çerçevede uzun yıllar bizi terörle uğraştırdılar. Ama geldiğimiz noktada çok şükür artık terörsüz Türkiye'den bahsediyoruz. Bu hem Türkiye için hem bütün bölgemiz için çok önemli diye buradan ifade etmek istiyorum "dedi.

Gazze'deki yaşananlara değinen Yılmaz, "Gazze'yi hep birlikte görüyorsunuz. İnsanlık dışı, katliamlar yaşanıyor. İşgalci ve soykırımcı Netanyahu yönetimi, en son bir karar daha aldı biliyorsunuz. Gazze işgaline dönük. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Güçlü olmak zorundayız. Birlik içinde olmak zorundayız ve güçlü olmak zorundayız. Haklı olmak maalesef yetmiyor. Netanyahu ve onun zihniyetinde olanlar güçlüyse her şeyi yapmaya hakkın vardır gibi bir zihniyetle hareket ediyor. Biz elbette ki bunu tasvip etmiyoruz. Biz haklının güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Bunu başarmak zorundayız. "diye konuştu.