Akçakoca Belediye Meclisi\'nde gergin anlar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Akçakoca Belediyesi Meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak, denetim raporlarındaki harcamaları eleştiren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Zafer Küçük ile tartıştı. Ardından toplantıyı görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüyen Albayrak, gazetecileri kovdu.

Akçakoca Belediyesi'nin nisan ayı toplantısının ilk birleşimi yapıldı. Oturumda AK Partili Meclis Üyesi Zafer Küçük, Akçakoca Belediyesi'nin denetim raporlarındaki bazı harcamaları eleştirdi ve raporu okuyarak harcamaları sıralamaya başladı. Bu sırada Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yerinden kalkarak, Meclis Üyesi Küçük'ün yaptığı açıklamanın kanuna aykırı olduğunu, denetim rapor sonuçlarının meclis toplantısında açıklayamayacağını ve basına servis edilemeyeceğini ileri sürdü. Çıkan tartışma üzerine verilen aranın ardından Başkan Albayrak, meclis üyelerine "Bu memlekette hırsıza hırsız diyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi. Ardından meclis toplantısını görüntülemeye çalışan basın mensuplarını fark eden Albayrak, "Ne çekiyorsun" diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü. Araya girenlerin ayırması ile Albayrak uzaklaştırılırken, zabıta ve belediye çalışanları basın mensuplarını toplantıdan dışarı çıkardı. Meclis toplantısının ertelendiği öğrenildi. - DÜZCE