Valilikten açıklama geldi! Herkes uyuşturucu etkisinde olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Valilikten açıklama geldi! Herkes uyuşturucu etkisinde olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Son Güncelleme: 25.09.2023 21:46

Düzce'de, otogar yakınlarında kendinden geçen bir kişi, yerlere yatıp dans etti. Gencin garip figürleri çevredekileri şaşkına çevirirken, konuya ilişkin Düzce Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, görüntülerdeki gencin sanılanın aksine uyuşturucu krizine girmediği, psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirildi. Öte yandan gencin tedavisinin halihazırda sürdüğü de açıklandı.

Düzce'de kendinden geçen bir kişi, yerlere yatıp dans etmeye başladı. Şahsın ne yaptığına kimse anlam veremezken Düzce Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada görüntülerin 2 Eylül tarihinde çekildiği ve görüntülerdeki gencin psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

YOL KENARINDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce otobüs terminaline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alındı.

Düzce'de yerlere yatıp polisin önünde dans eden genç hakkında Valilikten açıklama geldi

BİPOLAR BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ

Gencin dans ettiğin anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Düzce Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "X sosyal medya platformu üzerinde 'Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı' açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür. Şahsın olay günü Kocaeli'den Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Adana, Düzce, Sosyal Medya, Polis, Psikoloji, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Valilikten açıklama geldi! Herkes uyuşturucu etkisinde olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:19 Şahane geri gönüş! Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u sahadan sildi
22:09 Gözler Kabine toplantısında! Masada gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon satışı var
21:38 Filenin Sultanları, yurda döndü
21:16 Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
20:40 İstanbulspor, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı
20:36 Son Dakika: DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani, ABD'nin Suriye'de yaptığı operasyonla yakalandı
20:36 Marmaris'te Tatlı Kavgası: 14 Kişi Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı
20:08 Ajax-Feyenoord maçı kaldığı yerden seyircisiz devam edecek
20:00 Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum
19:54 Fransız vekilin Türkiye itirafı salonda şok etkisi yarattı: Erdoğan iki şeyden güç alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 22:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Valilikten açıklama geldi! Herkes uyuşturucu etkisinde olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement