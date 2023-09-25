Valilikten açıklama geldi! Herkes uyuşturucu etkisinde olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Düzce'de kendinden geçen bir kişi, yerlere yatıp dans etmeye başladı. Şahsın ne yaptığına kimse anlam veremezken Düzce Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada görüntülerin 2 Eylül tarihinde çekildiği ve görüntülerdeki gencin psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

YOL KENARINDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Olay, geçtiğimiz günlerde otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce otobüs terminaline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, üzerini çıkartarak kendini yol kenarına bırakıp dans etmeye başladı. Bu anları gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu düşünülen şahıs güçlükle ambulansa alındı.

BİPOLAR BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ

Gencin dans ettiğin anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Düzce Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "X sosyal medya platformu üzerinde 'Düzce'de bir genç kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kuğu gölü balesi yaptı' açıklamasıyla paylaşım yapılan video ile ilgili yapılan araştırmada; 02.09.2023 günü saat 15.40 sıralarında görevli personellerimiz tarafından otogar köprülü kavşağının alt kısmında olduğu öğrenilen M.E.D. (1999 doğumlu ve Adana ilinde ikamet eder) isimli bir erkek şahsın yerde yatar vaziyette olduğu ve garip davranışlar sergilediğinin görülmesi üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevki yapılmıştır. Yapılan muayene sonrasında düzenlenen rapora göre şahsın psikolojik rahatsızlığı (bipolar bozukluğu) bulunduğu, rahatsızlığından kaynaklı halüsinasyonlar gördüğü, yerde yatar vaziyette ve garip davranışlar sergilemesinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olmadığı görülmüştür. Şahsın olay günü Kocaeli'den Adana iline şehirlerarası otobüsle seyahat ettiği, otobüs mola verdiği esnada araçtan inerek videoya konu hareketleri yaptığı, ilimizde kısıtlı bir süre bulunduğu, tedavi sonrası ikamet ettiği Adana iline gittiği ve halen Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.