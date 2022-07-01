E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

01.07.2022 00:31
E-ticarete yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "E-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi, etkin rekabetin sağlanması açısından önemli bir adım atılıyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "E-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi, etkin rekabetin sağlanması açısından önemli bir adım atılıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, düzenlemenin, milletvekillerine 48 saat hazırlanma süresi verilmeden komisyona getirildiğini, "iktidarın acele kanunlaştırma iradesi sergilediğini" söyledi.

Bu durumun, TBMM İçtüzüğüne aykırı olduğunu öne süren Altıntaş, "Teknik detay içeren bu teklifin, komisyondaki görüşme sürecinin kısa tutulması milletvekillerince titiz bir inceleme yapılmasını imkansız hale getirdi." dedi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, dünyada büyüyen e-ticaret hacminin Kovid-19 salgını döneminde rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Dünyadaki e-ticaret hacminden rakamlar paylaşan Başkan, "2020 verilerine göre bu alandaki en büyük payı 2,31 trilyon dolarla Çin alırken, ABD 961 milyar dolarla ikinci, AB ise 425 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Bunların dışında kalan diğer tüm ülkelerin toplam e-ticaret hacmi Çin'in yarısı kadar. Ülkemizde ise 2019'da yüzde 9,8 olan e-ticaretin genel ticarete oranı yaklaşık 2 katına çıkarak 2021'de yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, yasa yapılırken sektör temsilcisi ve tüketicilerin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Kenanoğlu, teklifin aceleyle hazırlandığını, sektörde kayıt dışı istihdamın olduğunu ve bu sektörde emek gösteren çalışanların da sorunlarının çözülmesi gerektiğini savundu.

"Siyasette rakibiz ama düşman değiliz"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da düzenlemeye Meclis'teki siyasi parti gruplarının olumlu baktığını söyledi.

Tarhan, "Siyasette rakibiz ama düşman değiliz, asla düşman olmamalıyız. Hepimizin amacı vatandaşlarımızın her bir ferdinin yaşam kalitesini yükseltmek, gelecek kuşakların refah ve barış içinde yaşamasını sağlamak olmalı. Yeterli bir çalışma olmamasına rağmen bu teklifi genel olarak olumlu buluyoruz." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da kanun teklifi ile piyasaların adil ve etkin şekilde işleyebilmesinin yanında KOBİ ve esnafın haklarının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Pazaryerlerinin, kendilerine ulaşan satış bedelini satıcıya 5 iş günü içinde ödemesinin sağlanacağını vurgulayan Çolakoğlu, "Pazaryerince satıcıların kampanyalı mal ve hizmet satışına zorlanmasının önüne geçilecek. Pazaryerlerinin, satıcıların satış fiyatlarına tek taraflı değişiklik yapmaları, haksız ticari koşul olarak kabul edilecek. Pazaryerleri ile satıcılar arasındaki ticari koşulların sözleşmeye bağlı olması ve bu sözleşmeye şeffaflık ekseninde satıcıların kolaylıkla ulaşabilmesi de sağlanacak. Ayrıca herhangi bir hizmet verilmediği halde satıcılardan bedel alınması engellenmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Satıcıların, diledikleri zaman kendilerine ait verileri diğer pazaryerlerine taşımalarının önünün açılacağını ifade eden Çolakoğlu, "E-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi, etkin rekabetin sağlanması açısından önemli bir adım atılıyor." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Zonguldak, Politika, Son Dakika

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