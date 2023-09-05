Vali Sezer ''Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok'' diyerek talimatı verdi: Yayınlayalım da rezil olsunlar - Son Dakika

Vali Sezer ''Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok'' diyerek talimatı verdi: Yayınlayalım da rezil olsunlar

Vali Sezer \'\'Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok\'\' diyerek talimatı verdi: Yayınlayalım da rezil olsunlar
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:37

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da, muhtarların sahil kesiminde köylerindeki sahipsiz köpeklere yönelik şikayetlerini dinledi. Sahipsiz köpeklerin toplanarak kısırlaştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını gerektiğini ifade eden Vali Sezer, ''Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok'' dedi. Vali Sezer ayrıca, köpeklerini terk eden vatandaşlara ilişkin, ''Gerekirse terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar.'' ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesindeki muhtarların, yaz mevsiminde bazı tatilcilerin getirdiği ve sezon sonu terk edilen köpeklerin başıboş kalmasıyla ilgili yaşanan sorunu dile getirmesi üzerine bu sorunun çözümü için talimat verdi. Sezer, "Zenginlerin fantazileriyle uğraşacak halimiz yok. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok. 'Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın.' Böyle bir şey istemiyorum. Onlar da birer can. Gerekirse terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar." dedi.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Vali Yunus Sezer, Keşan ilçesindeki muhtarlarla Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda toplantı yaptı. Toplantıda, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yaz sezonunda yazlıkçıların getirdiği köpeklerin, sezon sonunda sahil bölgelerinde terk edildiğini ve bu durum nedeniyle başıboş kalan köpek sayısında artış yaşandığını dile getirdi. Konuyla ilgili belediye, kolluk kuvvetleri ve Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Vali Sezer, gerekirse ev ev gezerek köpek sahiplerinin tespit edilmesini istedi.

"ZENGİNLERİN FANTAZİLERİYLE UĞRAŞACAK HALİMİZ YOK"

Konuyla ilgili köpek sahiplerine, köpeklerin terk edilmesi durumunda idari ceza uygulanabileceği yönünde uyarılarda bulunulmasını isteyen Vali Yunus Sezer, "Zenginlerin fantazileriyle uğraşacak halimiz yok. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok. 'Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın.' Böyle bir şey istemiyorum. Onlar da birer can. Gerekirse terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar." dedi.

"EDİRNE'DE İÇME SUYU OLMAYAN KÖY İSTEMİYORUM"

Vali Sezer, köylerde yaşanan su sorunlarıyla ilgili ise "Edirne'de içme suyu olmayan köy istemiyorum" diyerek ilgili birimlere talimat verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Vali Sezer ''Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok'' diyerek talimatı verdi: Yayınlayalım da rezil olsunlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Sezer ''Zenginlerin fantezileriyle uğraşacak halimiz yok'' diyerek talimatı verdi: Yayınlayalım da rezil olsunlar - Son Dakika
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