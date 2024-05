Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Efeler Belediye başkanı Anıl Yetişkin göreve gelmesinin ardından basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. "Efeler hepimizin" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yetişkin, "Her konuda çok titiz çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde tüm rakiplerini geride bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin basın mensupları ile İmamköy Doğa Otel'de bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının kendisine yönelttiği tüm soruları tek tek yanıtlayan Yetişkin, Efeler'in daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Efeler 09 SFK personellerinin belediye üzerinden maaşlarının ödendiği yönündeki iddiaları yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Hiç kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Delillerimizi, belgelerimizi hazırlayacağız, bu konudaki ciddi çalışmamız devam ediyor. Olabileceğine dair duyumlarımız var. Bunların hepsini tek tek kamuoyu ile paylaşacağız. Efeler 09 SFK anonim şirket olarak kurulmuş bir kulüp. Kiminle karşılaşıyor, kime yeniliyor ya da yeniyor bilmiyorum. Maçlara uzun zamandır gitmiyorum, Efeler 09 SFK'nın da maçına gitmeyi düşünmüyorum. Ben taraftarı değilim, şampiyon olması halinde de kutlamalarına kendi taraftarlarının katılması daha doğru olur" dedi.

Kitap Kafelerin hiç birini kapatmadıklarını çalışmalarını aynen devam ettirdiğini belirten Yetişkin, "Seçim sürecinde söylediğim gibi daha çok öğrencilerimizin katılımını arttırıcı şekle dönüştürmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kitap kafelerimizi sadece kitap okunan yada ders çalışılan alanlardan çıkartıp, öğrencilerin hem ders çalışıp hem de sosyal aktivitelerini yerine getirebilecekleri yada kurs alabilecekleri, hobilerini yerine getirebilecekleri alanlara çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

Efeler'deki sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Yetişkin, "Biz göreve gelir gelmek ilaçlamalara başladık. Ama tabi bunun larva dönemleri varmış. Bunlar teknik konular ben konuya tam anlamıyla hakim değilim. Ama en maksimum düzeyde mücadelemizi başlattık ve bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yetişkin Efeler Belediyesi evcil hayvan barınağı projesinin onaylandığını sözlerine ekleyerek, "Hemen bir çalışma başlattık ve barınağımızı en kısa zamanda Aydınlılarımıza sunmak istiyoruz. Kısırlaştırmayı hızlandırmak ve buna ilişkin de en maksimum çalışmaları yapıyoruz. Bu konuyu hızlı bir şekilde çözmek istiyoruz. Ben de bir hayvanseverim. Evimde sokaktan aldığım 3 kedim, 1 de köpeğim var. Ama Aydın'da vatandaşımızın ve benimde muzdarip olduğum ciddi bir köpek popülasyonu var. Bunu hızla azaltabilecek önlemler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Efeler Belediyesi'nin ciddi bir borç yükünün altında olduğunu söyleyen Yetişkin, "İlk meclis toplantısında ciddi bir borç yükümüzün olduğunu söylemiştim. Buna ilişkin muhasebe kayıtlarımıza işlenmemiş ama dışardan gelen faturalandırmalar var. Onların tamamı ile ilgili en yakın zamanda kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı belgeleriyle 'borcumuz şudur, şu şekilde olacaktır' diye bir açıklama yapacağız. Bu borçlanma acil çözülmesi gereken bir şey. Vatandaşımız da bizden hizmet bekliyor. Biz şu anda sosyal projeler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşımız için de elimizden geldiği kadar da yatırıma yönelik fizibilite çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Zafer Meydanı'ndaki eski minibüs garajı alanı ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma içerisinde olduklarının sinyalini veren Yetişkin, "Zafer Meydanı konusu ile ilgili her an ortak bir açıklama yapılabilir. Şu an için onun müjdesini verebilirim" dedi.

Efeler Belediyesi'nin hizmet binası karşısına yapılan bina ile ilgili çeşitli iddiaların bulunduğunu belirten Yetişkin, "Belediyenin karşısına yapılan bina ile de ilgileniyoruz. O konuda sözleşmenin yapılmasından önceki durumundan bugünkü durumuna kadar tüm dosyalar inceleniyor. Hatası, eksiği, kazası yada herhangi bir başka durumu varsa hepsini kamuoyu ile paylaşacağız. Avukat kimliğimi de asla unutmamak üzere belgesi, bilgisi olmayan hiçbir konu ile ilgili ne bir polemik oluşturmak ne de bir açıklama yapmak isterim" diye konuştu.

Bazı haber sitelerinde önceki dönem belediye başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Doğa Otel'de kendi kullanımına özel bir VIP odasının bulunduğu, kendi seçim çalışmalarını belediyenin bütçesinden yaptığı yönündeki iddiaların hatırlatılarak kendisinin bu odayı kullanıp kullanmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan başkan Yetişkin, "Burası çok güzel bir tesis. Devamı çok önemli. Buranın oluşturulmasına emek verenlere, yapanlara teşekkür ediyorum. Ancak benim böyle bir tasarrufum olmaz. Benim evim buraya yakın. Ben kullanmam, gerek de duymuyorum. Bizim muhasebe kayıtlarına işlenmemiş ancak müdürlüklerimize teslim edilmiş bazı faturalar var. Bunların ne olduğu, ne amaçla hazırlandığı ve belediyeye gönderildiği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu konu çok önemli. Böyle bir şey varsa da gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Denizli Bulvarı üzerinde bulunan eski postane binasının bulunduğu arsanın Efeler bir bölümünün Efeler Belediyesi tarafından satın alındığını hatırlatan Yetişkin, "Yıkılan postane binasının bir bölümünü Efeler Belediyesi satın aldı. Burası için net bir proje yok. Orası 2 ayrı parselden oluşmuş durumda. Belediye başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra bu bilgiye ulaştık. Diğer parsel başka bir firmaya satılmış. 2 bin 700 metrekareye yakın bir bölümü Efeler Belediyesi tarafından satın alınmış. İleride başka bir parsel üstünde bir yapılaşma olursa Efeler Belediyesi'nin üzerine kalmasın burası bize ait değil algısını oluşturmak ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilgilendirici bir pankart astık. Diğer parseli alma konusunda da çok ciddi bir rakam konuşuldu. Belediyenin o rakamı ödeyebilme ihtimali var mıdır yok mudur tartışılır. Ama inşallah orayı yeşil alan yaparız" dedi.

Belediye Başkanı Yetişkin son olarak Yağcılariçi mevkiindeki sıfır işgaliyenin devam edip etmeyeceği konusundaki soruya yanıt vererek, "Her iki tarafı düşünmek zorundayız. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı. Seçim döneminde bir söz vermiştim. Oradaki esnafımız ve vatandaşlarımızla bir karar vermek zorundayız. Çünkü orası Aydın'ın en hareketli ve vatandaşımıza dokunan alanlarımızdan bir tanesi. Esnaflarımızla bir toplantı düzenlemeyi planlıyorum. Esnaf ve vatandaşlarımızın sıkıntılarını minimum düzeye düşürmek için bir toplantı istiyoruz. Ondan sonra da orası kendi mecrasına dönecek" diye konuştu.

Toplantı sonunda basın mensupları ile sohbet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, basın mensupları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN