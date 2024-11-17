Efkan Ala: Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu - Son Dakika
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Politika

Efkan Ala: Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu

Efkan Ala: Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu.

17.11.2024 00:28  Güncelleme: 00:29
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu. Orası insanlığın vicdanının mezarı haline getirildi. Oraya gömülecek olan Siyonizmin kendisidir" dedi.

Yıldırım Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Açılışı Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Programla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve vatandaşlar da katıldı. Burada konuşan Ala, kültür ve sanatla ilgili yapılacak her şeyin dünyaya her dilden mesaj ulaştırmak için en iyi yol olduğunu belirterek, "Onların ortaya koyduğu performans veya onun gibi sanatla, kültürle mesaj vermek isteyenlerin dünyada hangi dilden konuştukları önemli değil. Onlar aynı dilden itiraz ederler meselelere. Onlar aynı dilden kabulleri ortaya koyarlar. Onlar aynı dilden haksızlıklara karşı çıkarlar. O bakımdan birçok alanda birçok maddi imkanın yapamayacağı etkiyi, kültür sanat alanında yerli yerinde değerlendirilirse kelimeyle yapabilirsiniz" dedi.

'BU YANLIŞLARI DİLE GETİRİYORUZ'

Filistin'de süren zulme de değinen Ala, insanlığın enkaz altında kaldığını ifade ederek,

"Uluslararası kuruluşların mezarı oldu Gazze. Orada insanlığın vicdanının mezarı haline getirildi Gazze ama oraya gömülecek olan Siyonizmin kendisidir. Yeryüzü insanlık tarihi zulümle abat olmuş bir devleti yazmaz ama zulüm yaptığı için tarihte toprağın altına gömülmüş çok medeniyeti, zamanında kendisine uygarlık denen çok devleti anar. Çok devleti bilir, çok anlayışı bilir. Bugün oradaki Siyonizm ve oradaki İsrail'deki Netanyahu hükümetinin yaptığı soykırım dönüp dolaşıp kendilerini eninde sonunda vuracaktır ama biz ne yapıyoruz? Bunun çabası içerisinde olmalıyız. Sizlerden aldığımız iradenin etkisiyle ve yetkisiyle gerçekten başta Cumhurbaşkanımız, devlet başkanı olarak dünyada her platformda en yüksek sesle itirazımızı ve bu yanlışları dile getiriyoruz. Yapılacak ne varsa yapıyoruz. gayret ediyoruz." diye konuştu.

'ÇABANIN GÜCÜNE İNANMALIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 12 günde 13 devlet başkanıyla görüşüp süren bu meseleleri dile getirdiğini belirten Ala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de sürekli büyükelçilerle yaptığımız, dışarıda yaptığımız temaslarla, diplomatik yollarla bütün bu problemleri, bu zulmü insanlığa unutturmamak için insanlığın alacağı tedbir ne varsa yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bütün insanlığın gözü önünde böyle bir zulmün işleniyor olmasına tanıklık etmek de gerçekten bizi inanılmaz derecede üzüyor. Kelimenin gücüne inanmalıyız. Çabanın gücüne inanmalıyız. Biz mücadelede sabredenlerden olmalıyız, seyredenlerden değil. Elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız ki biz iyiliği ve itirazı çoğaltalım ve bu zulüm eninde sonunda kendilerine dönsün ve orada vicdanı, insanlığı gömmek istedikleri yere kendi gelecekleri gömülsün."

Kaynak: DHA

AK Parti, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala: Gazze, uluslararası kuruluşların mezarı oldu - Son Dakika

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