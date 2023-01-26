Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor

Ferdi dayfur:

Ben ne zaman görsem bu sol tayfa devletle dinle uğraşır Allah'a savaş açan bu topluluk başındaki devlete bile bela olur bir ülkeyle düşman uğraşır sistemle uğraşıyorum deyip devleti zarara uğratan bu şahıslar sürekli ya yönetmenden ya sistemde ya Allah'ın emir yasaklarından rahatsızdırlar aslında bir yoneticigi engellemek devletinde engeller ana odak noktası aslında devleti zora sokmak ilerlemekle hiçbir alakası yok bunun oysaki birlik olsa bundan iki kat daha ilerleyecek ülke