Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi kamuoyunda büyük infial yarattı. Suikasta ilişkin soruşturma iyiden iyiye derinleşirken, cinayete ilişkin şu ana kadar aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.
Muhalefetin Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için gösterdiği çabaya rağmen, MHP ve Ülkü Ocakları'nın konuya ilişkin sessizliği dikkatlerden kaçmazken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir karar geldi.
Son dönemde Türkiye'nin bir çok yerine ziyaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi'deki baba evini ziyaret ederek taziyede bulunacak.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor - Son Dakika