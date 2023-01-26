Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor

26.01.2023 10:09

Geçen hafta Batı Karadeniz illeri olan Kastamonu ve Karabük'ü ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi'deki baba evine taziye ziyaretinde bulunacak.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi kamuoyunda büyük infial yarattı. Suikasta ilişkin soruşturma iyiden iyiye derinleşirken, cinayete ilişkin şu ana kadar aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Muhalefetin Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için gösterdiği çabaya rağmen, MHP ve Ülkü Ocakları'nın konuya ilişkin sessizliği dikkatlerden kaçmazken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir karar geldi.

OSMANGAZİ'DEKİ BABA EVİNİ ZİYARET EDECEK

Son dönemde Türkiye'nin bir çok yerine ziyaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Sinan Ateş'in Bursa Osmangazi'deki baba evini ziyaret ederek taziyede bulunacak.

YORUMLAR (2)
  • Ferdi dayfur: Ben ne zaman görsem bu sol tayfa devletle dinle uğraşır Allah'a savaş açan bu topluluk başındaki devlete bile bela olur bir ülkeyle düşman uğraşır sistemle uğraşıyorum deyip devleti zarara uğratan bu şahıslar sürekli ya yönetmenden ya sistemde ya Allah'ın emir yasaklarından rahatsızdırlar aslında bir yoneticigi engellemek devletinde engeller ana odak noktası aslında devleti zora sokmak ilerlemekle hiçbir alakası yok bunun oysaki birlik olsa bundan iki kat daha ilerleyecek ülke Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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