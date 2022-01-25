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Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi!

25.01.2022 12:04
Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi!

Ekrem İmamoğlu belediyenin bütün imkânlarını seferber ettiğini, yolları açmaya çalıştığını buna rağmen mahsur kalan vatandaşlardan özür dilediklerini söyledi. İBB Başkanı "Günün sonundabu denli kar yağışından yine de mağdur olan vatandaşlarımızın bilerek ve onlardan özür dileyerek, yoğunluğu azalttığımızı dile getirelim" dedi.

İstanbul'da iki gündür etkili olan ve ulaşım ile hayatı durduran yoğun kar yağışının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu belediyenin bütün imkânlarını seferber ettiğini, yolları açmaya çalıştığını buna rağmen mahsur kalan vatandaşlardan özür dilediklerini söyledi.

Şehri kardan temizleme ve yolları açma konusunda başından beri İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti ve telefonla iletişimlerinin aksamadığını kaydetti.

İmamoğlu, saat 18.00'den itibaren kar yağışının yeniden yoğun biçimde devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Yapılan bütün uyarılara vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz" dedi.

"BİRİLERİNE OK ATMAK İSTEYEN ANLAYIŞLAR"

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un bir sorumluluk haritası var, birilerine dönük ok fırlatmayı isteyen anlayışları görmüyoruz bile" dedi.

İstanbul'daki çalışmaların son durumunu AKOM'da anlatan İmamoğlu, "Şu ana kadar tabii ki mağdur olan vatandaşlarımız var, süreci takip ediyoruz. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirme konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Kar yağışı 21'i itibariyle yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını hep birlikte yaşadık. Saat 15.00 itibariyle Arnavutköy ve Eyüpsultan bölgesinde yoğun biçimde başlayan kar yağışı saat 18.00 sonrasında İstanbul'un özellikle batı tarafında Başakşehir - Esenyurt- Küçükçekmece- Beylikdüzü hattında çok yoğun etkisini gösterdi. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var. Kar yağışının bugün de saat 18:00'den sonra yine yoğun biçimde devam etme ihtimali yüksek. 7 binden fazla personelimizle, ekipmanlarımızla sahadayız, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tuz stoğumuz var. 54 bin ton tuz kullandık, 21 ton da solüsyon kullandık. Arnavutköy'deki çalışmalar devam ediyor.Bizim burada ilk günden itibaren yaptığımız şey ortak bir şekilde, birbirinin açığını arayan değil işine katkı sağlayan bir çalışma. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar uzattık. İstanbul'un doğusundan batısına birçok noktada kapalı yolumuz yoktur, ana arterlerde kapalı yolumuz yoktur. Hadımköy, Arnavutköy'de çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"HALK EKMEK ÜRETİMİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Halk Ekmek üretimi yoğun şekilde devam ediyor, sevkiyat biraz gecikmekte. Vatandaşlarımız ekmek ihtiyacını büfelerden giderebilir. Su ve doğal gaz kesintisi olmadı. Dün akşamdan itibaren bir yandan yol açmanın yanı sıra vatandaşlarımızın yardımına koştuğumuz hatlar oldu. Sokakta kalan vatandaşlarımızı ağırladık. Başta Bayrampaşa Otogarımız olmak üzere 1500'e yakın yolcuyu ağırlamaktayız. Kumanya, barınma ihtiyaçlarına kadar maksimum duyarlılıkta bulunduk. 65 binin üzerinde kumanya dağıtımı yapıldı. Sokak canlılarına 2 tonun üzerinde kuru mama dağıtıldı.

İstanbul'da belki de son zamanlarda görülen en yoğun kar yağışını yaşadık. Tedbirlerimiz daha artmıştır. Bolu civarındaki yolun kapalı olması, TIR'ların dün gece otobanlarda kalması tıkanıklığı büyütmüştür.

TEM Otoyolu'nda Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir. Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır

İstanbul'un bir sorumluluk haritası var, birilerine dönük ok fırlatmayı isteyen anlayışları görmüyoruz bile Bütün kamu kurum kuruluşunun, her emekçinin alın terine sağlık.Sayın Valimize teşekkür ediyorum, her an telefonun ucunda oldu. Sürekli irtibatta olduk. Günün sonunda çok yoğun bu denli kar yağışından yine de mağdur olan vatandaşlarımızın bilerek ve onlardan özür dileyerek, yoğunluğu azalttığımızı dile getirelim."

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi! - Son Dakika
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