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Ekvador'un en genç devlet başkanı seçildi - Son Dakika
BBC

Ekvador'un en genç devlet başkanı seçildi

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:29

Ekvador'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 35 yaşındaki iş insanı Daniel Noboa, oyların yüzde 52,3'ünü alarak ülkenin en genç devlet başkanı seçildi. Noboa'nın görev süresi 17 ay olacak ve şiddet, yolsuzluk ve nefretle mücadele ederek ülkeyi yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Ayrıca, hapishanelerde çetelerin oluşumunu engellemek ve uyuşturucu rotasına zarar vermek için güvenliği artırmayı ve istihdam fırsatlarını artırmayı planlıyor.

Ekvador'da 35 yaşındaki iş insanı Daniel Noboa, ülkenin en genç devlet başkanı seçildi.

Pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Noboa, oyların yüzde 52,3'ünü aldı; sosyalist rakibi Luisa González's ise yüzde 47,7'de kaldı.

Yenilgiyi kabul eden González, rakibini tebrik etti.

Ulusal Demokratik Hareket Partisi'nden olan Noboa, daha önce beş defa aday olan ancak başarılı olamayan Álvaro Noboa'nın oğlu.

Seçim kampanyası boyunca çelik yelik giyen Noboa, 2021 yılında parlamentoya seçildikten sonra babasının muz ticareti imparatorluğundan ayrılmıştı.

Aralık ayında devlet başkanı olacak olan Daniel Noboa'nın ofisteki görevi sadece 17 ay sürecek.

Ekvador'un görevini devredecek devlet başkanı Guillermo Lasso, hakkındaki yasal süreç devam ederken parlamentoyu feshetmiş ve erken seçime gitmişti.

Görev süresi Mayıs 2025'te dolacak olan Noboa, isterse tekrar aday olabilecek.

Noboa, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada "şiddet, yolsuzluk ve nefret ile hırpalanan Ekvador'u yeniden inşa etmeye başlayacaklarını" söyledi.

Çetelerin uyguladığı şiddetin arttığı ülkede Ağustos ayında devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio öldürülmüştü.

Villavicencio, gazeteci iken yolsuzluğa karşı mücadele eden bir kişiydi.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi iki ülkesi olan Kolombiya ve Peru arasında kalan Ekvador, uyuşturucu çetelerinin merkezi haline gelmişti.

Noboa, hapishanelerde çetelerin oluşumunu engellemek için en azılı suçları gemilerde inşa edilecek hapishanelere taşımayı önermişti.

Aynı zamanda ülkenin sınırlarındaki güvenliği artırarak uyuşturucu rotasına zarar vermeyi hedefliyor.

Noboa, istihdam fırsatlarını da artırmaya söz verdi.

Kaynak: BBC

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SON DAKİKA: Ekvador'un en genç devlet başkanı seçildi - Son Dakika
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