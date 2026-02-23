El Mencho'nun Ölümü ve Operasyon Detayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Mencho'nun Ölümü ve Operasyon Detayları

El Mencho\'nun Ölümü ve Operasyon Detayları
23.02.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da 'El Mencho' operasyonu sevgilisi aracılığıyla bulundu, çatışmalarda 9 kişi öldü.

Meksika'da dün öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ardından ülke genelinde karışıklık devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo ortak basın toplantısı düzenledi.

"EL MENCHO'YU ABD DESTEĞİYLE YAKALADIK"

Bakan Trejo, El Mencho'ya yönelik operasyonun ABD desteği ile düzenlendiğini belirterek, "ABD kurumları ve istihbarat teşkilatlarından da faydalandık ve bu sayede El Mencho'nun bilgi ağlarını çökertebildik ve operasyona devam edebildik. Bildiğiniz gibi istihbarat süreci çok karmaşıktır. Çok zaman gerektirir. Çeşitli kaynaklardan çok sayıda ipucu ve bilgi toplamak gerekir" dedi.

"SAKLANDIĞI YERE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDEREK ULAŞTIK"

El Mencho'nun saklandığı yere sevgilisini takip ederek ulaştıklarını açıklayan Bakan Trejo, El Mencho'nun sevgilisinin kim olduğunun ise bir başka kişi üzerinden tespit edildiğini belirtti. El Mencho'nun sevgilisinin Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa'da bir mülke kadar takip edildiğini aktaran Bakan Trejo, "21 Şubat'ta kadın mülkü terk etti ve El Mencho'nun o konumda kaldığına dair bilgi alındı" dedi.

Bilginin ardından operasyona yeşil ışık verildiğini ifade eden Bakan Trejo, baskında El Mencho'nun yanı sıra 8 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını belirtti. Trejo, ayrıca operasyon sırasında mühimmat ve füze rampalarının ele geçirildiğini aktardı.

"ŞU ANDA EN ÖNEMLİ ŞEY, MEKSİKA HALKININ GÜVENLİĞİ"

"Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak"

Devlet Başkanı Sheinbaum ise, ülke genelinde devam eden çatışmalara değinerek, sükunet çağrısında bulundu. Sheinbaum, "Şu anda en önemli şey, tüm Meksika halkı için barış ve güvenliği sağlamak. Bugün, durum daha sakin ve hükümet var, silahlı kuvvetler var, güvenlik kabinesi var ve çok sayıda koordinasyon var" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, vatandaşlara güvenliğin sağlanacağı sözünü verdi.

KARTEL OPERASYONA ŞİDDET EYLEMLERİYLE CEVAP VERMİŞTİ

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.

El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika El Mencho'nun Ölümü ve Operasyon Detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Asker üniformalarıyla TikTok’ta skandal yayın Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Messi’yi daha önce böyle görmediniz Maçı kaybetti, hakem odasını bastı Messi'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı
Destici’den Bakırhan’a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz Destici'den Bakırhan'a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz

19:01
Büyük sürpriz Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Büyük sürpriz! Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 19:05:58. #7.11#
SON DAKİKA: El Mencho'nun Ölümü ve Operasyon Detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.