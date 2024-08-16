EMEP Milletvekilleri Şirketlerin Vergi ve İşçi Kıyımını Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

EMEP Milletvekilleri Şirketlerin Vergi ve İşçi Kıyımını Eleştirdi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16.08.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında bazı büyük şirketlerin ödediği vergileri ve aldığı destekleri eleştirdi.

Bu şirketlerde küçülme bahanesiyle yüzlerce işçinin işten çıkarıldığını iddia eden Demir, bunun üç işçinin yaptığı işi bir işçiye yaptırma çabası olduğunu savundu.

Türkiye'de işçi ve emekçilerin yeterli örgütlülüğü gösteremediğini söyleyen Demir, sendikal bürokrasinin ise işçileri bu süreçte oyaladığını ifade etti.

Demir, özellikle yerel seçimlerden sonra parti fark etmeksizin pek çok belediyede işçi kıyımının yaşandığını öne sürdü.

İşten çıkarmaların yapıldığı bir belediyenin de Gaziantep Şehitkamil Belediyesi olduğunu belirten Demir, belediyenin uzun yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçtiğini anlattı.

Demir, bu belediyede seçimlerin ardından temizlik işlerinde çalışan ve seçimler öncesinde işe alınan 67 işçinin işten çıkarıldığını gördüklerini söyledi. Demir, "Her ne olursa olsun işe alınan işçilerin seçimlerden hemen sonra ayıklanarak işten çıkarılmaları ve mağdur edilmeleri kabul edilemez." dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan da bugün TBMM'nin Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayhan, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkında ihlal kararı vermesine rağmen bunun yok sayıldığını ileri sürdü.

AYM kararları vesilesiyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasının Meclisin bugüne kadar yaptığı büyük hataların en azından birisinin düzeltilmesi için önemli bir fırsat olduğunu savunan Bayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Onun için AYM kararı Mecliste okunmalıdır. Hatay halkının iradesine konulan ipotek kaldırılmalıdır. Can Atalay, bir an önce tahliye edilmelidir ve yemin edip görevine başlamalıdır. Bunun için buradayız. Bunun için Mecliste bugün olağanüstü toplantıda buluşacağız ve bir kez daha Hatay halkının, Can Atalay'ın iradesini ayaklar altına alan siyasi anlayışa karşı tepkimizi dile getireceğiz."

Kaynak: AA

Sevda Karaca Demir, İskender Bayhan, Milletvekili, Gaziantep, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika EMEP Milletvekilleri Şirketlerin Vergi ve İşçi Kıyımını Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:49:59. #1.13#
SON DAKİKA: EMEP Milletvekilleri Şirketlerin Vergi ve İşçi Kıyımını Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement