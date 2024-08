EMEP Milletvekilleri Şirketlerin Vergi ve İşçi Kıyımını Eleştirdi

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında bazı büyük şirketlerin ödediği vergileri ve aldığı destekleri eleştirdi.

Bu şirketlerde küçülme bahanesiyle yüzlerce işçinin işten çıkarıldığını iddia eden Demir, bunun üç işçinin yaptığı işi bir işçiye yaptırma çabası olduğunu savundu.

Türkiye'de işçi ve emekçilerin yeterli örgütlülüğü gösteremediğini söyleyen Demir, sendikal bürokrasinin ise işçileri bu süreçte oyaladığını ifade etti.

Demir, özellikle yerel seçimlerden sonra parti fark etmeksizin pek çok belediyede işçi kıyımının yaşandığını öne sürdü.

İşten çıkarmaların yapıldığı bir belediyenin de Gaziantep Şehitkamil Belediyesi olduğunu belirten Demir, belediyenin uzun yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçtiğini anlattı.

Demir, bu belediyede seçimlerin ardından temizlik işlerinde çalışan ve seçimler öncesinde işe alınan 67 işçinin işten çıkarıldığını gördüklerini söyledi. Demir, "Her ne olursa olsun işe alınan işçilerin seçimlerden hemen sonra ayıklanarak işten çıkarılmaları ve mağdur edilmeleri kabul edilemez." dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili Bayhan da bugün TBMM'nin Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayhan, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkında ihlal kararı vermesine rağmen bunun yok sayıldığını ileri sürdü.

AYM kararları vesilesiyle TBMM'nin olağanüstü toplanmasının Meclisin bugüne kadar yaptığı büyük hataların en azından birisinin düzeltilmesi için önemli bir fırsat olduğunu savunan Bayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Onun için AYM kararı Mecliste okunmalıdır. Hatay halkının iradesine konulan ipotek kaldırılmalıdır. Can Atalay, bir an önce tahliye edilmelidir ve yemin edip görevine başlamalıdır. Bunun için buradayız. Bunun için Mecliste bugün olağanüstü toplantıda buluşacağız ve bir kez daha Hatay halkının, Can Atalay'ın iradesini ayaklar altına alan siyasi anlayışa karşı tepkimizi dile getireceğiz."