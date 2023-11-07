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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:37

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Soruşturma kapsamında, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturma kapsamında Cumartesi günü 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur Gün ile Ceydanur Gün'ün serbest bırakılmalarına itiraz etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti - Son Dakika
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