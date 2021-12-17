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Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek - Son Dakika

Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek

17.12.2021 08:40
Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek

Erdoğan, koronavirüs sebebiyle 2 yıldan fazla süredir ara verdiği kamplara yeniden başlıyor. 23 Aralık Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük kampa girecek olan Erdoğan'ın masasında, ekonomideki 6 aylık yol haritası ve 2023 seçimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği de gelen bilgiler arasında.

Son olarak 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak.

Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER DE MASADA

Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.

Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek

Recep Tayyip Erdoğan, Yol Haritası, AK Parti, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek - Son Dakika
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