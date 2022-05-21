Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?

Gezi Davasında verilen kararları eleştirirken Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid hakkında kullandığı ifadeler bir kesim tarafından yoğun olarak eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Halk TV'de katıldığı bir yayında "Abdulhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı, tekleşmeye, tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MERAK AKŞENER'E SERT ABDÜLHAMİD TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Erdoğan, Abdülhamid hakkındaki ifadeleri nedeniyle Akşener'e sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbim'e milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak gençliksiniz. Siz propaganda edileni, dayatılanı değil kendi kültür hazinesindeki hakikatleri bulacak gençliksiniz. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Çürümüşlüğün kirli mecraların içinden sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz. Siz Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençlersiniz. Siz ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz.

"SEN KİM ABDÜLHAMİD'E SAYGISIZLIK KİM?"

Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz. Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir.

"ABDÜLHAMİD'E LAF SÖYLETMEYEN 3 KİŞİ ŞİMDİ SUSPUS"

Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir."