Erdoğan, gelen eleştirilere cevap verdi: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kızılcahamam'da 2 yıl sonra gerçekleştirdiği kampın kapanışı nedeniyle konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde üslubunu sertleştirdiği yönündeki eleştirilere de kürsüden yanıt verdi.

"AMACIMIZ MİLLETİMİZE MESULİYETİMİZİ YERİNE GETİRMEK"

Erdoğan, "Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunun nedeni milletimize mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır" dedi.

"OLUŞTURULMAK İSTENEN ALGILARA BAKMIYORUZ"

Oluşturulmak istenen algılara da karşı çıkan Erdoğan, "Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

"BİZLERİN KAPATAMADIĞI BOŞLUK, BİRİLERİ TARAFINDAN İFTİRA İLE DOLDURULUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Arkadaşlarımızın donanımlarıyla 2023'e hazırlanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Sizlerden toplantılarımızdaki bilgilendirme sonucunda ortaya çıkan tabloyu illerdeki arkadaşlarımıza ve milletimizde kararlı olarak aktarmanızı istiyorum. Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.

"HAK BİLDİĞİMİZ YOLDA MÜCADELEDEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, ülkemize hizmet kazandıracak anlayışla hep daha ileri taşıyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız. Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle yola devam etmektedir.

"6 MİLYON EVLADIMIZ İLK DEFA SANDIK BAŞINA GİDECEK"

Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun. "