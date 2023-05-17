Erdoğan, gençlere mesaj verdi: Geçmişi başarısızlıklarla dolu şahsiyetlerin sizi dipsiz karanlıklara sürüklemesine izin vermeyin - Son Dakika
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Erdoğan, gençlere mesaj verdi: Geçmişi başarısızlıklarla dolu şahsiyetlerin sizi dipsiz karanlıklara sürüklemesine izin vermeyin

17.05.2023 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "En büyük kazığı da gençlere attılar." ifadelerine gönderme yapan Erdoğan; "Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin." dedi.

14 Mayıs seçimlerinin yankıları sürerken, Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine hazırlanıyor. Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

GENÇLERE SESLENDİLER

Dün Kılıçdaroğlu'nun, "En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı." şeklinde bir paylaşım yapmasının ardından bu sabah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs'ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

"SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız.

"KİMSENİN SİZİ YILDIRMASINA MÜSAADE ETMEYİN"

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

"SİZİ KENDİ DİPSİZ KUYULARINA SÜRÜKLEMESİNE İZİN VERMEYİN"

Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

Erdoğan gençlere seslendi: Geçmişi başarısızlıklarla dolu şahsiyetlerin sizi dipsiz karanlıklara sürüklemesine izin vermeyin
YORUMLAR (2)
  • Doğan Kaya: Mülakatlarla o kadar gencin insanın hayatları karardı peki o ne olacak Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: OLDU PAŞAM HAYATIMIZI KAYDIRDIN HALLA BANA OY VERİN DİYORSUN GENÇLER SENİN YÜZÜNDEN HAYAL KURMUYOR EKONOMİ DÜŞÜNÜYOR Cevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Erdoğan, gençlere mesaj verdi: Geçmişi başarısızlıklarla dolu şahsiyetlerin sizi dipsiz karanlıklara sürüklemesine izin vermeyin - Son Dakika


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