Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen 96 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik kriz bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdi. Faizleri 7 bin 500'lere çıkartanların bugün kanun çıkartın faizleri yüzde 1'e indirin. Bay Kemal diyor ki kanun çıkarın faizleri yüzde 1'e indirin. Bu faizler düşecek düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SÖZLERE KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Bu sözleri duyan CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, töreni terk etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başkan Sandal, şunları söyledi:

"Biz oraya devletin başı olan sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir törene gidiyoruz. Ama ortam bir siyasi partinin mitingine dönüşüyor. Sayın genel başkanımıza 'Bay Kemal' deniliyor. 'Turist gibi, geldi gitti' deniliyor. Depremzedeler için çırpınan sayın genel başkanımıza hakaret ediliyor. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Bunu kaldıramadım. Biz oraya devlet töreni için gitmişiz. O protokole uymak durumundayız. Ama bu sözlere katlanmak durumunda değiliz. Van'dan Elazığ'a kadar birçok deprem oldu. Hangi deprem bölgesinde aynı gün depremzedeler başını sokacak bir yer buldu. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilk günden itibaren cansiperane bir çaba gösterdik. Depremzede yurttaşlarımızı bir yerlere yerleştirdik. Zaman içinde sorunlarını çözmeye çalıştık. Hatta, yapıların yeniden inşasında üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirip, genel başkanımızın talimatıyla emsal artışını sağladık. Hangi belediye bunu yaptı? Kim depremzedeleri aynı gün bir yerlere yerleştirip beyaz eşyalarına kadar verdi. Sonuçta seninle aynı siyasal görüşte olmasa bile insanların, mağdur olan yurttaşların sorununu çözen bir belediye var ortada. İnsan, 'belediyeler çok doğru yaptı' der. Elinize sağlık der. Biz üzerimize ne düşüyorsa aklımız, gücümüz ve enerjimiz neye yetiyorsa yapmaya çalıştık."