Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla Hainleri Tespit Ediyor ve Dünyayı Başlarına Yıkıyoruz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla Hainleri Tespit Ediyor ve Dünyayı Başlarına Yıkıyoruz

Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla Hainleri Tespit Ediyor ve Dünyayı Başlarına Yıkıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Çorum'un başarılarından ve desteklerinden bahsederek, Çorum'un yeni başarılara imza atması için ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.

25.03.2024 17:33
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen Çorum mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, "Aşkınız, sevdanız ve kadirşinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ne diyor o meşhur Çorum manisinde? 'Yarimin güzelliği satın alır dünyayı.' Çorum'un güzelliğini, siz değerli kardeşlerimin şu güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez." ifadelerini kullandı.

Miting alanında 40 bin kişinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Maşallah bugün yine Çorum bir başka muhteşem. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez." diye konuştu.

Çorum ile yol ve dava arkadaşlıklarının yerinin ayrı olduğunu belirten Erdoğan, Çorum'un, kurulduğu günden beri AK Parti'yi bağrına bastığını hatırlattı.

Erdoğan, bugüne kadar girdikleri 17 seçimin hepsinde Çorum'un desteğini, duasını, sevdasını yanlarında gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14/28 Mayıs seçimlerinde de hamdolsun bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 64,5 ve cumhurbaşkanlığında yüzde 65'i bulan oy oranlarıyla destek veren Çorum'a şükranlarımı sunuyorum. Biz, Çorum'dan razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Siz, nasıl bize sahip çıktıysanız, inşallah biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz. Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik, Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük."

Artan ihracatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, dinamik ekonomisiyle Çorum'un, bir başarı örneği olarak tüm Türkiye'de kendinden söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "Yapacağımız ilave yatırımlarla Çorum'un bu vasıflarını inşallah daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

"31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum"

Erdoğan, Çorum'un elde ettiği başarılarda, hükümetin icraatlarının yanı sıra belediyenin çalışmalarının da önemli payı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şehrimizde, rahmetli Arif Ersoy Hocamızla başlayan hizmet ve eser siyaseti, sonraki gelen arkadaşlarımız tarafından da devam ettirildi. Rabb'im hepsinden razı olsun diyorum. Sanayicisi, tüccarı, üreticisi, çiftçisiyle tüm Çorumlu kardeşlerimiz de bu çabalarımızda bizlere omuz verdi. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalıştınız, didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. Biz de her alanda sizleri destekledik, önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii bunun için öncelikle 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor."

Erdoğan, 31 Mart'ta Çorum'un yine destan yazacağından şüphe duymadığını vurgulayarak, "1994'den beri tam 30 yıldır sürdürdüğümüz güzel geleneği, inşallah yine bozmayacağız. Çorum'da gerçek belediyecilikle durmak yok yola devam. Karşımdaki şu meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum." dedi.

"Oyuna gelmemeleri için ikaz edeceğiz"

Alandakilere, "Şimdi öyle bir ses verin ki yankısı ta Ankara'ya ulaşsın. Çorum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çorum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alınca, "İşte milli iradenin ve demokrasinin kalesi Çorum budur. İşte benim yol ve dava arkadaşım Çorum budur." karşılığını verdi.

Erdoğan, Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmanın yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonla aramaya var mıyız? İstanbul'u, Ankara'yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Onları da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermeleri için ikna edeceğiz. Bilhassa bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin."

"Teröristlerin inlerini başlarına geçirdik"

Erdoğan, bugün bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum'un, geçmişte çok acı olaylar yaşadığını anımsatarak, milletin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevrelerin, Maraş'ta, Çorum'da, daha sonra Sivas'ta provokasyonlar denediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular. 1980 darbesine giden yol, 28 Şubat müdahalesinin ortamı, ne idiği belirsiz tiplerin sağda solda arzıendam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak, bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük, oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmedik."

Erdoğan, sadece bununla kalmayıp, terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak, teröristlerin inlerini başlarına geçirdiklerini vurguladı. Bunu Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de yaptıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla Hainleri Tespit Ediyor ve Dünyayı Başlarına Yıkıyoruz - Son Dakika

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