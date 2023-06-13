Erdoğan'dan Fidan'a talimat: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız - Son Dakika
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Erdoğan'dan Fidan'a talimat: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız

13.06.2023 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, Şuşa Başkonsolosluğu'nun açılmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Şuşa'daki Başkonsolosluğunun açılması durumunda, bu durumun bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

ALİYEV'E ŞÜKRANLARINI İFADE ETTİ

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

"YÜREĞİ BİZİMLE ÇARPAN AZERBAYCAN NEFERİNE MİNNETTARIM"

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım" dedi.

Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'Şuşa' talimatı: Başkonsolusluğumuzu geciktirmeden açarsak dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır

"BÜTÜN DÜNYAYA AYRI BİR MESAJ OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti; "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır.

"YENİ EĞİTİM KAMPÜSÜNÜ AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Fidan'a talimat: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Fidan'a talimat: Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız - Son Dakika
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