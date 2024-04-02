Erdoğan \'\'Topal ördek\'\' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi\'nde yeni koltuk dağılımı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ongun'un paylaşımı sonrası ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan CHP yönetimine ilişkin söylediği sözler geldi. Erdoğan, o dönem cami çıkışı yaptığı bir açıklamada, İBB Başkanlığı'nı kazanan fakat İBB Meclisi'nde çoğunluğu alamayan İmamoğlu ve yönetimi için, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek." ifadelerini kullanmıştı.
"Topal ördek", ABD'de başkanlık sistemi içinde kullanılan bir tanımdır. ABD'de, yeni başkanın seçildiği kasım ayıyla devir teslimin yapıldığı ocak ayı arasındaki dönemde başkanlar "topal ördek" olarak tanımlanıyor ve "siyasi anlamda etkisiz" olarak değerlendiriliyor.
2019'da yapılan yerel seçimlerde o dönem Millet İttifakı'nın adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak iki kentte de Büyükşehir Belediye Meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştı. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İBB Meclisi'nde AK Parti'nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.
CHP'li yetkililer, çoğunluğun ellerinde olmadığı belediyelerde, AK Partili üyeler tarafından engellendiklerini öne sürmüştü. İstanbul'da ulaşım ihaleleri ve halk ekmek gibi sosyal projeler bu başlıklardan arasındaydı.
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP temsilcilerinin, 401 sandıkta oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı ilçede CHP adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy almıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
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