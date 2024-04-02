Erdoğan \'\'Topal ördek\'\' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi\'nde yeni koltuk dağılımı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.

İBB MECLİSİ'NDE CHP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TOPAL ÖRDEK" YORUMU GELDİ

Ongun'un paylaşımı sonrası ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan CHP yönetimine ilişkin söylediği sözler geldi. Erdoğan, o dönem cami çıkışı yaptığı bir açıklamada, İBB Başkanlığı'nı kazanan fakat İBB Meclisi'nde çoğunluğu alamayan İmamoğlu ve yönetimi için, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek." ifadelerini kullanmıştı.

"TOPAL ÖRDEK" KAVRAMI NEDİR?

"Topal ördek", ABD'de başkanlık sistemi içinde kullanılan bir tanımdır. ABD'de, yeni başkanın seçildiği kasım ayıyla devir teslimin yapıldığı ocak ayı arasındaki dönemde başkanlar "topal ördek" olarak tanımlanıyor ve "siyasi anlamda etkisiz" olarak değerlendiriliyor.

2019'DA İBB MECLİSİ NASILDI?

2019'da yapılan yerel seçimlerde o dönem Millet İttifakı'nın adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak iki kentte de Büyükşehir Belediye Meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştı. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İBB Meclisi'nde AK Parti'nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.

2019 yerel seçimleri sonrası İBB Meclis sandalye dağılımı (Sarı renk: AK Parti, kırmızı renk: CHP)

İBB MECLİSİ'NDEKİ ÇOĞUNLUK MESELESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

CHP'li yetkililer, çoğunluğun ellerinde olmadığı belediyelerde, AK Partili üyeler tarafından engellendiklerini öne sürmüştü. İstanbul'da ulaşım ihaleleri ve halk ekmek gibi sosyal projeler bu başlıklardan arasındaydı.