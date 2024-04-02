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Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

Erdoğan \'\'Topal ördek\'\' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi\'nde yeni koltuk dağılımı

31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.

02.04.2024 01:00  Güncelleme: 01:06
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.

İBB MECLİSİ'NDE CHP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TOPAL ÖRDEK" YORUMU GELDİ

Ongun'un paylaşımı sonrası ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan CHP yönetimine ilişkin söylediği sözler geldi. Erdoğan, o dönem cami çıkışı yaptığı bir açıklamada, İBB Başkanlığı'nı kazanan fakat İBB Meclisi'nde çoğunluğu alamayan İmamoğlu ve yönetimi için, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı

"TOPAL ÖRDEK" KAVRAMI NEDİR?

"Topal ördek", ABD'de başkanlık sistemi içinde kullanılan bir tanımdır. ABD'de, yeni başkanın seçildiği kasım ayıyla devir teslimin yapıldığı ocak ayı arasındaki dönemde başkanlar "topal ördek" olarak tanımlanıyor ve "siyasi anlamda etkisiz" olarak değerlendiriliyor.

2019'DA İBB MECLİSİ NASILDI?

2019'da yapılan yerel seçimlerde o dönem Millet İttifakı'nın adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak iki kentte de Büyükşehir Belediye Meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştı. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İBB Meclisi'nde AK Parti'nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.

Erdoğan 'Topal ördek' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
2019 yerel seçimleri sonrası İBB Meclis sandalye dağılımı (Sarı renk: AK Parti, kırmızı renk: CHP)

İBB MECLİSİ'NDEKİ ÇOĞUNLUK MESELESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

CHP'li yetkililer, çoğunluğun ellerinde olmadığı belediyelerde, AK Partili üyeler tarafından engellendiklerini öne sürmüştü. İstanbul'da ulaşım ihaleleri ve halk ekmek gibi sosyal projeler bu başlıklardan arasındaydı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Eski Tüfek.: İstanbul kazanıcak ,bu hizmet fırsatını ,halk'ın yararına kullacaktır Ekrem Başkan....Yolunuz açık olsun. 47 16 Yanıtla Çağatay Kurt: İstanbul kaybetti ne yazıkki 5 16
  • Şevki Sünger: yaşlılıktan olsa gerek ördek iyice topallamaya başladı 26 14 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Kimseyi fiziksel vücut bütünlüğü ile kınama alaya da alma başına gelirse ah vah edersin onun elinden tutan olur sen sürünürsün 12 6 Felsefi Sözler: Höşt 13 2
  • İSMAİL KILINÇ: 1998 staj mağduru (8 ay haftanı 3 günü eşşek gibi çalışan ben)ne demişti reisim çırağa müjde olmazzz ustaya müjde olur.çırak olarak 2028 Allah inşallah bizi elimizden tutan özele ve diğer muhalefet liderlerine teşekkürler inşallah 2028 chp liderliğine. 16 15 Yanıtla
  • Ali Durmaz: ekrem imamoğlu eğer bu dönemi iyi kullanabilirse cumhurbaşkanı olması için hiçbir engel kalmaz 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı - Son Dakika
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