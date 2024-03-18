Erdoğan: Vizyonsuzluk, programsızlık, projesizlik öne çıkarılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor." dedi.
Erdoğan, Keçiören ilçesindeki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır ülke topraklarının vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.
Uzun yıllar boyunca ikamet ettiği Keçiören'i Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen Keçiören Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür etti.
Erdoğan, Ankara'nın Çankaya tarafında, yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen Atakule'nin olduğunu anımsattı. Aynı mimarın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehre yeni bir sembol daha kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii temelinin atılmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtikten sonra açılışını yaptığımız bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu hikayenin bana göre en önemli tarafı şudur; Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı, şimdi bu gördüğümüz eserin yerinde yeller esiyordu. Hukuki ve idari pek çok sorunun ardından Kovid-19 salgınının yol açtığı zorlukları da aşmayı başaran kulemiz, aslında başlı başına bir azim abidesidir. Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı zaten başlı başına buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimizin de yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecekleri anlaşılıyor. Bundan sonra herkes herhalde nikahını Keçiören'de kıymaya gelir. Sorumluluk sahiplerinin isimlerini nesiller boyu yaşatacak olan, gök kubbede kalan hoş seda misali geride bıraktıkları eserleri ve hizmetleridir."
"Ankaramız yeniden ayağa kalkacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok'a edilen hayır duaların süreceğini dile getirdi.
Altınok'un 30-40 yıl önce imarıyla, altyapısıyla, çevre düzeniyle Başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:
"Kendisi inşallah bu birikimini, üretkenliğini, vizyonunu, çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankaramıza, Başkentimize verecekleri hiçbir hizmet yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım, Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil, inşallah Ankaramız yeniden ayağa kalkacak."
"Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılındaki tüm atılımlarını eser ve hizmet siyasetiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı, ne herhangi bir fert vardır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? İşte, sadece Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var ama gel gör ki bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt, ne su, hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım. Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Metro filan bir şey yok, derdi de yok. Hatta yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek diyen siyasetçiler, belediye başkanları, adaylar türedi. Ankaramızda üzerlerinde kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak elhak yaptıkları bir şey zaten yok. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gereken bu tabloyu, iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize, Başkent halkına bırakıyorum. Sizin zaten gereken hesabı 31 Mart günü soracağınıza inanıyorum. Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet."
(Sürecek)
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Vizyonsuzluk, programsızlık, projesizlik öne çıkarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
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Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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