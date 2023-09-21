Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah\'a geldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Ermeni temsilciler, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov ile bir araya geldi. - BAKÜ