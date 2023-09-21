Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah'a geldi - Son Dakika

Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah'a geldi

Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah\'a geldi
Son Güncelleme: 21.09.2023 10:03

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri, Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği operasyonun ardından Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Yevlah kentine geldi. Entegrasyon konularının ele alınacağı görüşmelerde Rus Barış Gücü askerleri de bulunuyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi.

Ermeni temsilciler, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov ile bir araya geldi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor
09:32 Mansur Yavaş: 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine gereken yapılacak
09:25 Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu
08:48 Davutoğlu'ndan, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan gencin tutuklanmasına tepki
08:45 Starlink Türkiye’de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı
08:44 Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme
08:41 Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
08:10 Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 19 yaşındaki genci vurarak öldürdü
08:03 Hafif ticari araç beton menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
07:48 Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 10:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ermeni temsilciler Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere Yevlah'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement