Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

02.06.2023 22:19

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacak. Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın davet aldığı ve 3 Haziran'da Ankara'ya gideceği belirtildi.

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TBMM'de yemin edecek. Tören öncesi hazırlıklar hızlandırılırken, TBMM'de yer alacak devlet başkanları da belli oldu.

NİKOL PAŞİNYAN DA KATILACAK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacağı belirtildi. Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın başkent Ankara'da yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran'da Ankara'ya gidecek" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'IN SEÇİM ZAFERİNİ TEBRİK ETMİŞTİ

Seçim günü Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımlamıştı. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." mesajına yer vermişti.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak - Son Dakika


Son Dakika
23:36 PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor
23:31 PSG, Haziran'da zemheriyi yaşıyor! Messi'den sonra bir dünya yıldızı daha ayrıldı
23:32 Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi
23:27 Mezuniyet töreninde protesto: Çocuk istismarını destekleyen paylaşım yapan okul müdürüne sırtlarını döndüler
23:27 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:26 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
23:08 Mücadele nefes kesti! Kadınlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
22:59 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı
22:58 "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" demişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 00:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement