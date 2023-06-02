Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Meclis'te böyle yemin etti! İşte o anlar

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Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TBMM'de yemin edecek. Tören öncesi hazırlıklar hızlandırılırken, TBMM'de yer alacak devlet başkanları da belli oldu.

NİKOL PAŞİNYAN DA KATILACAK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da gerçekleştirilecek yemin törenine katılacağı belirtildi. Ermenistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın başkent Ankara'da yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için davet aldı. Paşinyan 3 Haziran'da Ankara'ya gidecek" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'IN SEÇİM ZAFERİNİ TEBRİK ETMİŞTİ

Seçim günü Paşinyan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yayımlamıştı. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." mesajına yer vermişti.

20'DEN FAZLA LİDER KATILACAK

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.