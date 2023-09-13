Paşinyan'dan Putin'i küplere bindirecek rest! İmzayı atarsa ülkeye adım atar atmaz tutuklanacak - Son Dakika

Paşinyan'dan Putin'i küplere bindirecek rest! İmzayı atarsa ülkeye adım atar atmaz tutuklanacak

Son Güncelleme: 13.09.2023 20:36

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan'ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını söyledi. Paşinyan'ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

ROMA TÜZÜĞÜ'NE YEŞİL IŞIK

Ermenistan'dan Rusya'yı kızdıracak adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, son günlerde en çok tartışılan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü'nü onaylayacağını duyurdu.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİN DESTEĞİYLE ONAYLANACAKTIR"

Ermenistan hükümetinin Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdiğini hatırlatan Paşinyan, " Hükümet, Roma Tüzüğü'nü parlamentoya gönderdi ve Roma Tüzüğü benim talebim doğrultusunda milletvekillerimizin desteğiyle onaylanacaktır. Bu da Ermenistan-Rus ilişkileriyle bağlantılı değil, Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgilidir." dedi.

ONAYLANIRSA, PUTİN ERMENİSTAN'A AYAK BASTIĞI AN TUTUKLANACAK

Ermenistan'ın 1 Ekim 1999'da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor. Tüzüğün Ermenistan'da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

PUTİN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

UCM, 17 Mart'ta Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. UCM, kararında Putin'in yasa dışı bir şekilde çocukların sınır dışı edilmesi ve insanların Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasa dışı bir şekilde nakledilmesi şüphesiyle tutuklanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Paşinyan'dan Putin'i küplere bindirecek rest! İmzayı atarsa ülkeye adım atar atmaz tutuklanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşinyan'dan Putin'i küplere bindirecek rest! İmzayı atarsa ülkeye adım atar atmaz tutuklanacak - Son Dakika
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