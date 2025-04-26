Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti

Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti olduğunu açıkladı.

26.04.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Şu anda ilk 5 ülke arasında ülkemiz yer alıyor. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır." dedi.

Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'nde, Erzurum'da, misafirleri ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

EİT'nin, ortak tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan ülkelerin, refah ve dayanışma temelinde bir araya geldiği kıymetli bir işbirliği platformu olduğunu belirten Yılmaz, "Kuruluşunda yer aldığımız bu teşkilat, bugün geniş bir coğrafyada, ulaşımdan enerjiye, ticaretten eğitime, turizmden kültüre kadar birçok alanda ortak kalkınma hedefiyle çalışmaktadır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi olmanın ötesinde, bugün teşkilatın etkinliğini ve vizyonunu güçlendiren öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Kardeşlik bağlarımızı büyütmek, bölgesel refahı artırmak, milletimizin birikimini bu ortak zemine taşımak için EİT çatısı altında kararlılıkla yol alıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Erzurum'un 2025 yılı için EİT Turizm Başkenti ilan edilmesinin, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür kılmanın yanı sıra EİT ülkeleri arasındaki dostluk ve dayanışmaya önemli katkı sunacağını ifade etti.

"Türkiye dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biri"

Erzurum'un 2025 yılında sadece Türkiye'nin değil bütün EİT coğrafyasının kültürel ve turistik zenginliklerini buluşturan bir merkez olacağını söyleyen Yılmaz, "Türkiye 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı, 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biridir. Şu anda ilk 5 ülke arasında ülkemiz yer alıyor. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır. Erzurum gibi illerimizin bu sürece daha fazla katılımı ve bu şekilde refahını artırması, son derece kıymetlidir." dedi.

Yılmaz, İpek Yolu'nun kalbinde yer alan Erzurum'un, yalnızca kervanlara değil, ilme, hikmete, medeniyete de ev sahipliği yaptığını, binlerce yıllık tarihiyle, stratejik konumuyla ve taşıdığı manayla Anadolu'nun vicdanı ve omurgası olduğunu anlatarak, Erzurum'un asırlar boyunca doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşağı olarak, ticaretin, kültürün ve irfanın merkezi haline geldiğini vurguladı.

Erzurum'un aynı zamanda Milli Mücadele ruhunun mayalandığı yer olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Erzurum, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Ceyhan gibi uluslararası enerji projelerinin kritik geçiş noktalarından biri olarak stratejik konuma sahiptir. Enerji koridorlarının kavşak noktasında yer alması, şehrin jeopolitik önemini ve ekonomik potansiyelini artırmaktadır. Bu altyapılar sayesinde Erzurum, hem Türkiye'nin enerji arz güvenliğine hem de bölgesel işbirliğine büyük katkı sunmaktadır. Türkiye'de kış turizmi denildiğinde öne çıkan şehirlerden biri olan Erzurum, Palandöken ve Konaklı gibi uluslararası standartlara sahip kayak merkezleriyle dünya kupası düzeyinde organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle yalnızca fiziksel koşullarıyla değil kurumsal kapasite ve organizasyonel yeteneğiyle de öne çıkmaktadır."

Yılmaz, Erzurum'un turizm potansiyelinin yalnızca kış aylarıyla sınırlı olmadığına işaret ederek, kentin Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Uzundere Vadisi ve Oltu çevresi gibi eşsiz doğal zenginlikleriyle yıl boyunca doğa turizmi, açık hava sporları ve alternatif etkinliklere elverişli altyapısıyla çok yönlü bir çekim merkezi olduğunu dile getirdi.

Erzurum'da turist geceleme sayısının 2024 yılında 700 bine yaklaştığını, yabancı turist sayısındaki artış oranının ise gözle görünür düzeyde olduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle İran, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayıları dikkati çekicidir. Eğitim ve gençlik alanında da Erzurum önemli bir konumda yer almaktadır. Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, yalnızca şehrin değil, aynı zamanda bölgenin bilimsel üretim ve düşünsel gelişim merkezi işlevini üstlenmektedir. Bu yetkinlikler Erzurum Teknik Üniversitesi ile pekiştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, Erzurum'da toplam turist gecelemesini 1 milyonun üzerine çıkarmak"

Yılmaz, 2025 yılı boyunca Erzurum'un, "Turizm Başkenti" ünvanı kapsamında çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacağını anlattı.

Bu organizasyonların hem şehirde yaşayanları hem de Erzurum'u ziyaret edenleri, kadim kültür, coğrafya ve sosyal hayatla buluşturacağını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her etkinlik, Erzurum'un sahip olduğu değerleri görünür kılarken, aynı zamanda şehir ekonomisine ve istihdamına da katkı sağlayacak. 2025 EİT Turizm Başkenti ünvanının kazandırdığı ivmeyle Erzurum için turizm hedeflerimizi daha ileriye taşıdığımızı ifade etmek isterim. Hedefimiz, şehirde toplam turist gecelemesini 1 milyonun üzerine çıkarmak ve yabancı turist oranını yüzde 25'e ulaştırmak. Yeni otel ve konaklama yatırımlarıyla hem istihdamı artırmayı hem de yatak kapasitesini genişletmeyi amaçlıyoruz. Kültür ve doğa turizmini destekleyen projelerle, yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir turizm anlayışını da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sürecin yıl boyunca devam edecek olması, Erzurum'un tanıtımına ivme kazandıracak ve uluslararası alanda bilinirliğini kalıcı hale getirecektir."

Yılmaz, sürece katkı sunan başta EİT üyesi ülkelerin temsilcilerine teşekkür ederek, 2025 Turizm Başkentliği ünvanının Erzurum'a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kentteki ziyaretleri kapsamında açılış öncesi Erzurum Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, erzurum, Türkiye, Kültür, turist, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Sazlıdere Barajı Açıklaması Sazlıdere Barajı Açıklaması
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
21:25
Dünya liderleri Papa’nın cenazesinde buluştu Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 23:12:16. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.