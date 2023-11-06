Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hakkımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağım şeklinde çıkan haberler beni mutlu etti. Kim İstanbul gibi bir şehrin hizmetkarı olmak istemez ki? İstanbul benim sevdalı olduğum bir şehir" ifadelerini kullandı.

Halen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren AK Parti'li Mehmet Sekmen, "İstanbullulara hizmet etmeye 1992 yılında Samandıra Belediye Başkanlığı ile başladım. Ardından 1994 seçimlerinde Kartal Belediye Başkanlığı görevine layık görüldüm. Halkımız teveccüh gösterdi ve 1999 seçimlerinde 2 kez Kartal Belediye Başkanı seçildim. 22. ve 23.dönemlerde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdim. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde üst üste Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Halen bu görevi Erzurum halkının da desteği ile icra ediyorum. Partim ve liderim layık görürse yeni verilecek her görevi layığı ile yapmaya hazırım" İfadelerini kullandı.