Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti - Son Dakika
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Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti

01.11.2022 11:18

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın istifa etmesiyle ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE"

Sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli." Baykal konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini de ekledi.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİ"

İstifaya ilişkin CHP cephesinden ilk yorum da geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Prof. Aslı Baykal'ın partiden istifasını değerlendirdi. Öztrak, "Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" dedi.

YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA "ELEKTRİK FATURASI" POLEMİĞİNDE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aslı Baykal, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası ödememe" protestosunu da eleştirmişti. Elektrik zamlarını protesto etmek için faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte faturaları protesto eden CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti.Aslı Baykal ise bunun üzerine isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti! Haberi sosyal medyadan verdi Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti! Haberi sosyal medyadan verdi Faik Öztrak: 'Akşam Genel Başkanımız Anaların Babaların Derdini Anlatıyor. Faik Öztrak: 'Akşam Genel Başkanımız Anaların Babaların Derdini Anlatıyor.

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Son Dakika Politika Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti - Son Dakika
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