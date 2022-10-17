1941 yılında Ankara 'da doğan Sın, Ankara Ticaret Odası meclis üyeliği ve Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 17. dönem Muş milletvekili olarak parlamentoya giren Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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