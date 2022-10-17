Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

17.10.2022 11:30

Vefat eden 17. Dönem Muş Milletvekili Atilla Sın için Meclis'te cenaze tören düzenlendi.

Vefat eden 17. Dönem Muş Milletvekili Atilla Sın için Meclis'te cenaze tören düzenlendi.

Törene, Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Sın'ın naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1941 yılında Ankara'da doğan Sın, Ankara Ticaret Odası meclis üyeliği ve Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 17. dönem Muş milletvekili olarak parlamentoya giren Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Milletvekili Atilla Sın için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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