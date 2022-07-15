Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

15.07.2022 22:45
Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri Eskişehir'de yoğun katılımla düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri Eskişehir'de yoğun katılımla düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıldönümü programı, Eskişehir Valiliği'nin meydanında düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlar mehteran takımı gösterileri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Eskişehirli milli sporcuların Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a sancak teslim etmesiyle devam eden etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hakkındaki konuşması katılımcılara izletildi. Anma programına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

"Türk Milleti, vatana sahip çıkmış, hainlerin planlarını boşa çıkarmış ve tersine çevirmiştir"

Programda konuşma yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Türk Milleti'nin çabası ile darbe girişiminin engellendiğini belirtti. Ayrıca Başkan Çalışkan, "FETÖ'cü hainlerin yaptığı darbe girişimi, asil milletimizin kararlı duruşuyla, devletine bağlı polis ve askeri güçleriyle birlikte, omuz omuza verdiği mücadele ile engellenmiştir. Bir kez daha, 'demokrasi zaferi' kazanılmıştır. Uzun yıllardır sinsi bir şekilde, devleti ele geçirme planı yapan, 'Paralel Devlet Yapılanması', FETÖ'cü hainlerin yaptıkları karşısında milletimiz, canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş, buna rağmen, devletinin ve milletinin esaretine, hainlerin eline geçmesine izin vermemiştir. Bir asır önce, 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran aziz Türk Milleti, 15 Temmuz 2016'da, 'gün, vatana sahip çıkma günüdür' diyerek, vatana sahip çıkmış, hainlerin planlarını, boşa çıkarmış ve tersine çevirmiştir" dedi.

"Türk yurdu İslam beldesi olduğu cihana bir kez daha zikredilmiştir"

Okyanusun ötesinden emirlerle 15 Temmuz'a gelindiğini belirten MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise "Sözde demokrasi, özgürlük, barış, insan hakları, çağdaşlık, batılılık adı altında okyanus ötesinde emirlerle 15 Temmuz'a gelinmiştir. Bizi bizden uzaklaştırmak, dünya vatandaşı denilen, eğitilmiş özgür köleler yapmak, vatanımızı elimizden almak gayesiyle bir araya gelinmiştir. FETÖ maşasıyla devşirdiği personeli ile devletin ordusunu, silahını, milletin üzerine doğrultulması ve ateşlemesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Necip Türk milletinin asil kanında mevcut olan gücü ve imanıyla bu hıyanet bertaraf edilmiştir. Bu toprakların Türk yurdu İslam beldesi olduğu cihana bir kez daha zikredilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin iradesinin tecellisi olan demokrasi zaferini kutluyoruz"

Silahlı darbe girişiminin Türk Milleti tarafından bozguna uğratıldığını belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Bugün, 15 Temmuz 2016 tarihinde aziz milletimizin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümüdür. Bugün vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerler uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle yad ederken milletimizin iradesinin tecellisi olan demokrasi zaferini kutluyoruz. O gece olduğu gibi bu akşam da ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları boş bırakmayan; her daim tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum" sözlerini kullandı.

"Darbelerin hiçbirinde bu dış operasyon unsuru bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar göz göre göre kendini belli etmemiştir"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında darbe girişimleri hakkında konuşan eski Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sözlerini eleştiren AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye tarihinde değişik örneklerini gördüğümüz klasik darbelerden bir yönüyle ayrılıyor. Her ne kadar 27 Mayıs'ında da 12 Eylül'ünde de dış parmak söz konusu ise de bu darbelerin hiçbirinde bu dış operasyon unsuru bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar göz göre göre kendini belli etmemiştir. Nitekim hatırlarsanız burada bundan önce yaptığımız 5 anma toplantısında da onların bu özelliğine, bu girişimin nasıl bir istihbarat operasyonu da olduğuna, bunun Türkiye'de meşru yönetimi değiştirmenin ötesinde bir işgal girişimi olduğuna, bu işgalin de yabancı merkezlerde planlandığına ve 15 Temmuz gecesi harekete geçirilen unsurların işte o yabancı merkezlerden yönetilen derivatif ajanlar olduklarını vurguladık. Ama üç gün önce bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı yani Başkanın en yakın çalışma arkadaşı biri olan John Bolton, CNN International televizyonunda yaptığı konuşmada 'Evet bugüne kadar Amerika dışından pek çok darbe girişiminde aktif rol almış bir adam olarak söylüyorum ki, bu darbeler öyle geri zekalıların yapacağı işler değildir, uzun hazırlık süreçleri gerektirir' dedi. 15 Temmuz darbe girişimi de böyle bir yabancı işgal girişiminin birinci perdesi olarak sahnelenmiştir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde millet, o yabancı merkezlerden stratejik araştırma enstitülerinden yapılan analizlerde hesaba katılmayan bir faktör oldu. Milletin feraseti devreye girmiş ve bu girişim başarısızlığa uğratılmıştır." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı Son dakika haber | Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Son dakika haber | Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Kaynak: İHA

Demokrasi, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 23:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement