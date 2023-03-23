Fatih Erbakan'a kritik soru: İkinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz? - Son Dakika
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Fatih Erbakan'a kritik soru: İkinci turda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz?

23.03.2023 09:47

AK Parti ile yapılan görüşmeler sonucu Cumhur İttifakı'na katılmayıp seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a katıldığı bir canlı yayında, "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi. Erbakan, "Biz de Sayın Muharrem İnce gibi o gün geldiğinde gereğini yaparız diyelim. O gün geldiğinde tekrardan değerlendirilip bir açıklama yapılır" şeklinde cevapladı.

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması için davette bulunduğu ancak görüşmelerin ardından yaptığı açıklamayla bu daveti reddederek cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Erbakan'a seçimin 2. tura kalması halinde hangi adayı destekleyeceği soruldu. Erbakan, "Biz de Sayın Muharrem İnce gibi o gün geldiğinde gereğini yaparız diyelim. O gün geldiğinde tekrardan değerlendirilip bir açıklama yapılır. Muharrem Bey ikinci tura kalmadan da gereğini yapacak gibi." diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI İLE ZOR GÖZÜKÜYOR"

"İlk tura giderken Millet İttifakı ile hiçbir surette bir araya gelemez misiniz?" sorusu üzerineErbakan, şunları söyledi: "Yani tabii bizim maddelerimiz orada da gündeme gelecek. Onların açıklamaları taban tabana zıt kısımlar olduğu için zor gözüküyor Millet İttifakı'yla. Maddelerimizden vazgeçmiyoruz, Millet İttifakı ile zor olacak tabii. Asıl ana lokomotif konumundaki CHP'nin açıklamaları var. İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya, okul öncesi çocuklara Kur'an öğretilmesi ile ilgili. AİHM'in içtihatlarına tabi olacağız diye. Orada birtakım AİHM kararları adalete uygun değil. 28 Şubat'ta başörtüsü yasağını yerinde bulmuştu. Parti kapatılmasını hukuka uygun buldu."

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